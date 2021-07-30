شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تكوين خراج الثدى وكيفية علاجه فى عدة خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض الثدى لمشاكل عديدة تسبب الألم ويعتبر أبرزها خراج الثدى، وهو عبارة عن جمع للإفرازات داخل الجسم بسبب الالتهابات، و يمكن أن تؤدي العدوى في الثدي إلى خراج الثدي.

وحسب ما ذكره موقع healthline يشير خراج الثدي إلى تراكم الإفرازات من عدوى الثدي، و قد يؤدي التهاب أنسجة الثدي أيضًا إلى حدوث عدوى، بينما هذه الحالة هى الأكثر شيوعًا في الإناث المرضعات، وقد يصاب كل من الإناث والذكور غير المرضعات بخراج الثدي أيضًا، تحدث خراجات الثدي المرتبطة بالرضاعة عندما تتطور عدوى من البكتيريا الموجودة على جلدك أو من فم طفلك.

قد يصاب الذكور والإناث غير المرضعات أيضًا بخراجات الثدي من الالتهابات غير المعالجة، على الرغم من أنها ليست شائعة، و تعرف هذه أيضا باسم خراجات الثدي تحت الهالة، و قد تدخل البكتيريا إلى الثدي عن طريق

1:جروح في أنسجة الثدي.

2:ثقب الحلمة.

3:حلمات متشققة.

تشمل الأعراض الشائعة لخراج الثدي ما يلي:

1:ألم.

2:احمرار.

3:تورم.

4:جلد دافئ.

5:تصريف الحلمة.

إفرازات من جزء آخر من الثدي

يتضمن علاج خراج الثدي تصريف منطقة القيح .

أولاً ، سيقوم طبيبك بوضع بمخدر موضعي حتى لا تشعر بأي ألم بعد ذلك ، يقومون بإزالة القيح إما عن طريق إجراء شق صغير وتصريف الخراج جسديا ، أو عن طريق إزالة القيح عن طريق إبرة، وقد يتطلب الخيار الأخير علاجات متعددة .

مع أي من الخيارين، يمكنك توقع العودة إلى المنزل في يوم العلاج من المحتمل أن يصف طبيبك المضادات الحيوية ، وقد يقترح أيضًا وضع كمادات دافئة لتخفيف أي ألم.