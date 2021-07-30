الشيب المبكر مؤشر للحالة الصحية الجيدة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 يوليو 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أثبتت الدراسات الأميركية، أن الشيبة دليل على مستوى كبير من الإدراك والذكاء، والصحة الجيدة.

وفقا للباحثين، فإن الأشخاص الذين يظهر الشيب لديهم في سن متقدمة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بأولئك الذين يظهر لديهم الشيب في عمر مبكر.

ورغم أنه من الشائع اعتبار الشيب علامة للشيخوخة، إلا أن نتائج دراسة أجراها علماء إسبان أظهرت أن الشيب المبكر قد يكون مؤشرا للحالة الصحية الجيدة، إذ تبيّن للعلماء أن الأشخاص الذين يظهر لديهم الشيب في وقت مبكر من عمرهم، لديهم فرصة للعيش حياة طويلة، بحسب العلماء.

واتضح للباحثين أن مادة تسمى “غلوتاثيون” هي المسؤولة عن لون الشعر في جسم الإنسان، ولهذه المادة مهمة أخرى، تتمثل بوقاية القلب والأوعية من الأمراض والسرطان.

هذا الاستنتاج يعني أن الأشخاص الذين يظهر عندهم الشيب عند تقدمهم بالعمر هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، لأن مادة غلوتاثيون تعمل على الوقاية من هذه الأمراض بنسبة 50% فقط، والـ 50% الأخرى تعمل على حماية صبغة الشعر.

ووفقا للخبراء، فإن الأشخاص الذين ظهر عندهم الشيب في سن مبكرة نادرا ما يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأن مادة “غلوتاثيون” تصرف بالكامل للوقاية من هذه الأمراض.