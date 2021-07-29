كورونا في البرتغال.. خطة من 3 مراحل لرفع القيود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البرتغال، الخميس، عن خطة من 3 مراحل لرفع قيود "كوفيد-19"، منها إلغاء حظر تجول ليلي.

يأتي ذلك بعد أن تمكنت من تسريع وتيرة عملية التطعيم وهو ما ساعد في السيطرة على تزايد شهدته مؤخراً حالات الإصابة بالمرض.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي إنه اعتباراً من الأحد سيتم إلغاء حظر التجول المطبق من الساعة 11 مساء إلى الـ5 صباحاً، وكذلك القيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم والمتاجر.

وأوضح كوستا أن "التطعيم ساهم بشكل كبير في (السماح) بهذه الإجراءات.. لكن لا يسعنا إغفال أن الفيروس مستمر في الانتشار.. الجائحة لم تختف".

وتعرضت البرتغال لموجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، لتعود إلى مستويات فبراير/شباط عندما كانت البلاد تخضع لعزل عام صارم لمواجهة ما كان آنذاك أسوأ موجة لكورونا في العالم.

لكن الوفيات اليومية وحالات دخول المستشفيات لا تزال أقل بكثير من مستويات فبراير شباط.

وسيتم رفع القيود تدريجياً خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تطعيم المزيد من الأشخاص بلقاحات الوقاية من الفيروس.

وتم تطعيم نحو نصف السكان بالكامل ويمكن الآن لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً حجز مواعيد للحصول على التطعيم.