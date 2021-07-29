86 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86.058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34.722.631، فيما بلغ إجمالي الوفيات 609.853.
وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الخميس، أن عدد الإصابات حول العالم ارتفع 196 مليوناً و709 آلاف و255 حالة، وبلغت الوفيات 4 ملايين و203 آلاف و682 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 178 مليوناً و121 ألفاً و406 حالات.