86 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86.058 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34.722.631، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609.853.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، الخميس، أن عدد الإصابات حول العالم ارتفع 196 مليوناً و709 آلاف و255 حالة، وبلغت الوفيات 4 ملايين و203 آلاف و682 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 178 مليوناً و121 ألفاً و406 حالات.