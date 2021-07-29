شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النظام الغذائي اليونانى؟ دليلك للوقاية من الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الخامس عشر على التوالي، وضعت المنصة الإعلامية الأمريكية للاستشارات الطبية، المطبخ اليوناني على رأس قائمتها السنوية للمأكولات الصحية في العالم، موضحة الفوائد التي يمكن أن تقدمها الأطعمة والمكونات اليونانية لصحة الناس وبشرتهم وشعرهم والوقاية من الأمراض المزمنة.

وفقا لما نشره موقع " Greek City Times " يعد المطبخ اليوناني مظهرًا مثاليًا للنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط​​، والذي نشأ في الواقع في جزيرة كريت، حيث يتمتع السكان المحليون بمتوسط ​​عمر أعلى ومخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنةً بالفرد العادي، نظرًا للطعام الذي يتناولونه.





وقال كيث أيوب، أخصائي التغذية والأستاذ بكلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، إن النظام الغذائي اليوناني هو مثال على كيف يمكن تناول الطعام الصحي بدون ملل، لأن الناس يتناولون الطعام لذيذ دون المساس بأجسادهم.

وأوضح الدكتور أيوب، أن المأكولات اليونانية المحلية تعتمد على المكونات الطبيعية وغير المصنعة، وطرق التحضير التي تم اختبارها على مدار الوقت، وتوفر معظم المكونات التي تجعل مطابخ منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى صحية للغاية.

وفقًا لـ Healthline Media ، أظهرت الأبحاث التي أجريت على مدار الأربعين عامًا الماضية أن النظام الغذائي اليوناني التقليدي هو أحد أكثر الأنظمة الغذائية صحة بين الأنظمة المختلفة.

تشمل الأطعمة والمكونات الصحية التي يتم تضمينها في غالبية الأطباق اليونانية ما يلي: زيت الزيتون

لا يقتصر الدليل العلمي لفوائد زيت الزيتون على الوقاية من أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والتخثر والسكري وفقدان الوظائف الإدراكية والسمنة ، ولكن من المعروف أيضًا أنه يساهم بشكل كبير في إطالة العمر، ويرجع ذلك أساسًا إلى اثنين من المكونات الرئيسية: الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة.

الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب تحمي من أمراض القلب التاجية وأشكال مختلفة من السرطان ، بينما تعتبر أيضًا مصدرًا كبيرًا لفيتامين سي وفقًا لمعايير النظام الغذائي الكريتي، فمن الضروري لاستهلاك ما لا يقل عن 30 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا و 400 جرامًا من الفواكه والخضراوات.

الأسماك

الأسماك ، وخاصة الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسردين والسلمون والتونة ، هي غذاء أساسي في النظام الغذائي اليوناني ويمكن العثور عليها بكثرة في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى البروتين عالي الجودة ، توفر الأسماك أحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية للنمو البدني والنفسي والوقاية من الأمراض المزمنة. الأسماك الصغيرة هي أيضًا مصادر جيدة جدًا للكالسيوم.

السبانخ

الخصائص المضادة للأكسدة في السبانخ ، تعمل كوقاية ضد نمو الخلايا السرطانية وضد أمراض القلب والأوعية الدموية ، وذلك بفضل تركيزها العالي من كاروتين ب.