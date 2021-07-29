شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر المكملات الغذائية على صحة الكبد؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة نشرت فى موقع " express"، أن حالات إصابة الكبد الحادة المرتبطة بالمنتجات التي يُزعم أنها تعزز نمو العضلات أو فقدان الوزن آخذة في الارتفاع، مما يشير إلى أضرار بعض المكملات الغذائية أكثر من نفعها.

وأظهرت الدراسة أن عدد المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب إصابات الكبد الشديدة الناجمة عن المكملات العشبية والغذائية التي تدعي تعزيز نمو العضلات أو فقدان الوزن آخذ في الازدياد، حيث فحص الباحثون في مستشفى الأمير ألفريد الملكي سجلات 184 بالغًا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب إصابات كبدية ناجمة عن تعاطي المخدرات بين عامي 2009 و 2020.

وأشارت الدراسة إلى أن حالات إصابة الكبد المرتبطة بالمكملات العشبية والغذائية زادت من 15 % من المرضى خلال الفترة من 2009 إلى 2011 ، إلى 47 % من المرضى خلال 2018 إلى 2020، حيث يعانون من إصابة في الكبد بسبب المكملات العشبية والغذائية.

وجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية الأسترالية، الصلة بين المكملات الغذائية وإصابات الكبد بعد ملاحظة المزيد من المرضى الذين يعانون من إصابات من الأدوية التي لا ترتبط عادة بتلف الكبد.

وأوضح الباحثون وجود إصابة في المرضى الذين تم قبولهم بإصابة في الكبد بعد استخدام مكملات كمال الأجسام للذكور أو مكملات إنقاص الوزن عند الإناث.

وأوضح الباحثون أن الكبد مسئول عن تكسير الأدوية وإنتاج العصارة الصفراوية التي تحمل الفضلات وهي ضرورية لعملية الهضم، والتى يمكن أن تضر الأدوية والمكملات بالكبد أثناء قيامه بعمله.

ووفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يتسبب هذا الضرر في حدوث ندبات يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد ويمكن أن تكون مهددة للحياة، حيث تبين أن الشاي العشبي والمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى إصابة الكبد وحتى فشل الكبد، او قد يتطور إلى مرض كبدي مزمن وفشل كبدي ، مما يستلزم عملية زرع كبد.

كيف تحافظ على صحة الكبد

وفقًا لـ Everyday Health ، إليك بعض النصائح للحفاظ على صحة الكبد:

- اسأل طبيبك دائمًا عن منتج عشبي قبل تناوله

- تحقق من قائمة المكونات للعلاج بالأعشاب قبل تجربته

- قلل من عدد المنتجات العشبية التي تستهلكها

- من المعروف أن الاستخدام المزمن أو إساءة استخدام العقاقير مثل المنشطات والمستنشقات يؤدي إلى تلف الكبد بشكل دائم.

- علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي استخدام الكحول وبعض الأدوية معًا إلى زيادة خطر تلف الكبد.