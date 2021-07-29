فوائد السباحة خلال فترة الحمل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 10:48 مساءً - سباحة الحامل من الرياضيات المفيدة لصحتها وصحة الجنين معاً خلال فترة الحمل.. على أن تكون تحت إشراف الطبيب وتوجيهاته شهراً بشهر؛ حيث لا يُفضل للحوامل - مثلاً- في الشهور الأولى نزول البحر أو السباحة على الإطلاق، ففي هذه الشهور لا يكون الحمل مستقراً بعد، وتكون الحامل عرضة لأي صدمة قوية أو أي مجهود عنيف قد يعرضها للإجهاض، ولكن يمكن للحوامل نزول البحر بأمان بعد تجاوز الثلاثة أشهر الأولى واستقرار وضع الحامل والحمل.. معنا في لقاء لسيدتي نت طبيب أمراض النساء والولادة الدكتور عبد الرحمن فؤاد للشرح والتفصيل.
أهمية السباحة خلال فترة الحمل وشروطها
- أبرز فوائدها : تقوية عضلات الحوض ومرونتها، وتنشيط الدورة الدموية، والمحافظة على رطوبة الجسم، وتحسين الحالة النفسية، والتغلب على التوتر والقلق
- ولكن من شروطها: ألا يُسمح لأي حامل بممارسة السباحة في البحر إذا كانت تعاني من مشاكل صحية، كالإجهاض المنذر أو نزيف أو انفصال مبكر في المشيمة، ولابد من استشارة الطبيب
- على الحامل ان تدرك حالتها الجسدية، وألا تقوم بالضغط على نفسها لإثبات مقدرتها، فلا تزيد عن 30 دقيقة ثم اخذ راحة إن رغبت في السباحة من جديد.
- لابد أن تكون السباحة في ماء البحر الجاري، ولا تكون في ماء حمامات السباحة، نظرا لاحتمال عدم نظافة المياه ، إلى جانب وجود الكلور دون أي معايير صحية للحوامل، وهو ما يؤثر على الحامل وعلى الجنين بشكل خاص.
- عدم بذل أي مجهود عنيف على الشاطئ أو التعرض المباشر للشمس؛ لأنها تسبب فقدان الجسم للأملاح والسوائل، ما يعرض الحامل لهبوط الدورة الدموية والإغماء، كما ينصح بارتداء ملابس قطنية فضفاضة لامتصاص العرق.
- تناول كميات كافية من السوائل المتنوعة مابين الماء والعصائر الطازجة، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعويض الجسم ما يفقده من سوائل.
- والمعروف أن السوائل تحافظ على ضغط الدم، بالإضافة إلى تناول وجبات غذائية غنية بالمعادن والفيتامينات.
فوائد السباحة للحامل
- السباحة هي التمرين المثالي للنساء الحوامل للحفاظ على وزنهن
- تُعد السباحة تمريناً قليل التأثير يفيد صحة القلب والأوعية الدموية
- تزيد السباحة من قوة المرأة الحامل، وتنشط العضلات وتحسن الدورة الدموية في جسدها
- كما تُقلل السباحة من الضغط على العمود الفقري والعضلات المحيطة
- تساعد ممارسة السباحة على تقوية العضلات ووظائفها حول الكتفين والعمود الفقري
- تساعد السباحة المرأة الحامل على الاسترخاء وخفض مستويات التعب
- كما تُحسن السباحة من جودة النوم للمرأة الحامل
- تُعد السباحة أفضل من التمارين الأخرى؛ لأنها سهلة على الأربطة والمفاصل
نصائح لسباحة آمنة خلال أشهر الحمل
- في الشهرين الأول والثاني من الحمل، عليك أن تسبحي بشكل مثالي لمدة 30 دقيقة كل يوم، بعد أخذ استشارة طبيبك، ويُنصح أن تبدئي يومك بالسباحة وسيختفي الغثيان الصباحي مع الاستمرار، وتتحسن قوتك بشكل عام.. كما أنك ستشعرين بطاقة في عضلاتك وجسمك
- الشهر الثالث: جميع أنواع السباحة المناسبة لكِ في هذا الشهر مسموحة ولمدة نصف ساعة أيضاً، ابدئي نهاركِ بهذا النشاط، والنتيجة التمتع بقوة وطاقة تكفيكِ طوال اليوم
- الشهر الرابع: رغم تزايد حجم الطفل وزيادة وزن الجسم له، ولكن لا خوف من السباحة في هذا الشهر، قومي بالاستلقاء على ظهركِ في المياه، ما يساعدك على التخلص من آلام ظهرك، ولن يؤثر ذلك على تدفق الدم
- الشهران الخامس والسادس : يُفضل الاستلقاء على الظهر عند السباحة؛ لأن هذه الطريقة ستريح الظهر وستتناسب مع وزن طفلكِ الذي يزيد مع تقدم الأشهر، والمهم ألا تتجاوزي مدة النصف ساعة.. سباحة
- الشهر السابع: في هذا الشهر ستشعرين بالضغط على عضلات ظهركِ قليلاً، لذا فإن السباحة على الصدر هي أفضل أسلوب يمكن إتباعها، كما أن هذه النوع من السباحة تعمل على عضلات الصدر وإطالتها
- الشهران الثامن والتاسع: قللي الوقت.. من الممكن أن تشعري في هذا التوقيت أن السباحة لنصف ساعة أصبحت مرهقة، استمري على السباحة على الصدر، واحرصي على وجود شخص بجانبك لمساعدتكِ إن شعرتِ بأي ألم.
نصائح للحامل أثناء السباحة
- تحققي من سلامة المياه التي تريدين السباحة فيها، وتأكدي من نظافتها للوقاية من الأمراض المنقولة بالماء، وفي حين أن الشاطئ العام في معظمه جيد تماماً للسباحة
- تجنبي حوض الاستحمام الساخن، حيث يمكن أن يؤدي قضاء أكثر من 10 دقائق في حوض استحمام ساخن إلى رفع درجة حرارة جسمك فوق (38.3 درجة مئوية)وهذا يزيد من خطر عيوب الأنبوب العصبي، والإجهاض، وتشوهات الدماغ والحبل الشوكي، خاصةً إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك إلى هذا الارتفاع أثناء الأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى من الحمل
- كوني حذرة عند المشي على الأسطح الزلقة، بما في ذلك سطح المسبح وفي غرفة خلع الملابس
- ادخلي إلى حوض السباحة، أو انزلقي ببطء، فإن طفلك المتنامي ليس مجهزاً للتعامل مع الفقاعات التي تتشكل داخل الجسم، ولهذا السبب يعتبر الغوص تحت الماء أمراً لا يستحق المخاطر المحتملة بسببه
- لا تحبسي أنفاسك، فيحتاج طفلكِ إلى الأكسجين، لذا احرصي على الحفاظ على تنفسك ثابتاً ومستمراً أثناء السباحة
- حافظي على ترطيبك، وتأكدي من شرب 500 مل من الماء قبل ساعتين من السباحة، وضعي زجاجة مياه على حافة حوض السباحة طوال جلسة السباحة
- ستحتاجين إلى حوالي 300 سعره حرارية إضافية يومياً لتغذية حملك في الفصل الثاني، و500 في الفصل الثالث، ويختلف احتياجك المحدد من السعرات الحرارية اعتماداً على طول ومسافة السباحة، ووزنك.
- تناولي وجبة خفيفة قبل النزول للسباحة بـ 30 دقيقة كالفاكهة مثلاً، أو يُمكنك تناول وجبة غنية بالبروتين مثل الزبادي أو شطيرة الديك الرومي الصغيرة بعد ذلك
ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.