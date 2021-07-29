فوائد السباحة خلال فترة الحمل

تحققي من سلامة المياه التي تريدين السباحة فيها، وتأكدي من نظافتها للوقاية من الأمراض المنقولة بالماء، وفي حين أن الشاطئ العام في معظمه جيد تماماً للسباحة

تجنبي حوض الاستحمام الساخن، حيث يمكن أن يؤدي قضاء أكثر من 10 دقائق في حوض استحمام ساخن إلى رفع درجة حرارة جسمك فوق (38.3 درجة مئوية)

وهذا يزيد من خطر عيوب الأنبوب العصبي، والإجهاض، وتشوهات الدماغ والحبل الشوكي، خاصةً إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك إلى هذا الارتفاع أثناء الأسابيع الأربعة إلى الستة الأولى من الحمل