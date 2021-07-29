كيفية التعامل مع الحامل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 10:48 مساءً - جدول المحتوى

1. الأطعمة التي يجب تضمينها في الشهر الأول من الحمل

2. المدخول اليومي الموصى به من العناصر الغذائية أثناء الحمل

3. الأطعمة التي يجب تجنبها في الشهر الأول من الحمل

4. نصائح النظام الغذائي للحمل في الشهر الأول

لا تدرك معظم النساء عادة الحمل إلا بعد أن تفوتهن الدورة الشهرية، بحلول الوقت الذي يشتبهن فيه في الحمل، ويختبرن ويحصلن على نتيجة حمل إيجابية، يكنّ تقريباً قد انتهين من الشهر الأول، لذلك، من الجيد اتباع نظام غذائي صحي منذ الوقت الذي تحاولين فيه الحمل، يضمن النظام الغذائي الصحي النمو السليم لطفلك، لذلك التقت «الخليج 365. نت» بالدكتورة هند سلمي طبيبة النساء والتوليد؛ لتحدثنا عن الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها خلال الشهور الأولى من الحمل.

الشهر الأول من الحمل

1. الأطعمة التي يجب تضمينها في الشهر الأول من الحمل

يجب أن تكون الأطعمة من المجموعات التالية جزءاً من نظامك الغذائي في الشهر الأول من الحمل.

قومي بتضمين الأطعمة مثل الخضروات الورقية والبقوليات والأفوكادو والعدس والخبز المدعم وعصير البرتقال والفاصوليا والحبوب الغنية بحمض الفوليك، حمض الفوليك عنصر غذائي أساسي لنمو المخ والعمود الفقري للجنين، يساعد في تكوين الدم أثناء الحمل ويمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الطفل.

يعتبر الحليب ومنتجاته مثل الزبادي والجبن مصدراً جيداً للكالسيوم، الكالسيوم ضروري لوظائف قلب وأعصاب الجنين، ويساعد في تطوير عظام وأسنان وعضلات قوية.

تناولي الفواكه والخضروات، بما في ذلك الأصفر والأحمر، والملفوف، والبروكلي، والفراولة، والحمضيات، وبراعم بروكسل كونها غنية بالفيتامينات.

تناولي فيتامين "سي" الضروري لأسنان الطفل ونمو عظامه.

أضيفي الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان وخبز الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات إلى نظامك الغذائي لتخفيف الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء.

اللحوم الخالية من الدهون مصدر جيد للحديد والبروتين، مما يساعد في تكوين الهيموجلوبين، أيضاً، من الضروري تلبية طلب إمدادات الدم من قبل الجنين.

تعد البذور والمكسرات من الأطعمة الغنية بالبروتين التي تساعد في تطوير أنسجة الجنين وإصلاح عضلات الثدي والرحم، كما أنها تساعد في تلبية متطلبات الدم أثناء الحمل.

الملح المعالج باليود هو المصدر الأساسي لليود، وهو ضروري لنمو الجهاز العصبي والدماغ لدى الطفل.

يعد الخبز والحبوب المدعمة مصادر غنية بالألياف وفيتامينات ب، الضرورية لنمو دماغ الجنين والأعصاب.

المصدر الأساسي لفيتامين د هو ضوء الشمس، ومع ذلك، قد لا تستوفين البدل اليومي المطلوب أثناء الحمل، لذلك، قومي بتضمين الأطعمة مثل الحليب المدعم بفيتامين د، والسلمون، والتونة، والماكريل، والبيض، والفطر، والحبوب.

2. المدخول اليومي الموصى به من العناصر الغذائية أثناء الحمل

العناصر الغذائية. (البدل اليومي الموصى به)

الكالسيوم 1000 مجم.

حديد 27 ملغ

فيتامين سي 80 ملغ

فيتامين د 600 وحدة دولية

حمض الفوليك 600 ميكروغرام

بروتين 60 جراماً

اليود 150 ميكروغراماً (من خلال مكملات اليود المأخوذة على شكل يوديد البوتاسيوم).

أثناء الحمل، قد تصابين بالرغبة في تناول الأطعمة التي قد لا تكون صحية للحمل، لذلك نحذرك من هذه الأطعمة.

3.الأطعمة التي يجب تجنبها في الشهر الأول من الحمل

إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها خلال الشهر الأول:

تجنبي الجبن الطري (بري، ريكوتا، كاممبرت، الجبن الأزرق، فيتا)، براعم الفاصوليا، شطائر اللحوم، الفطائر الجاهزة، والسلطات؛ لأنها قد تحتوي على بكتيريا الليستيريا، يحتوي البيض النيء على السالمونيلا ويجب تجنبه.

تجنبي اللحوم والدواجن غير المطبوخة جيداً؛ لأنها قد تحتوي على بكتيريا.

تجنبي سمك أبو سيف، وسمك القرش، وسمك القرميد، والماكريل الملك؛ لأنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق.

تجنبي أيضاً الأسماك النيئة مثل السوشي والساشيمي، يحتوي سلمون المياه العذبة، وسمك القاروص، والسمك الأزرق، والسلمون المرقط، والبايك، والولاي على مستويات عالية من ثنائي الفينيل متعدد الكلور (مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وهي مركبات صناعية شديدة السمية) ويجب تجنبها.

لا تستهلكي العصير غير المبستر، وعصير التفاح، والحليب؛ لأنه قد يحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية أو الليستيريا.

قد تحتوي البراعم النيئة على بكتيريا الإشريكية القولونية السالمونيلا.

يعتبر لحم اللانشون والنقانق الباردة مضيفاً جيداً لليستيريا.

تجنبي الفواكه مثل الأناناس والبابايا النيئة، والتي من المعروف أنها تسبب التقلصات أيضاً.

قللي من تناول الأطعمة مثل المعجنات والكعك والفطائر واللحوم المصنعة والبيتزا والبرغر التجاري والأطعمة المقلية التي قد تحتوي على كميات عالية من الدهون المشبعة.

قللي من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف (مثل الحلويات ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المحلاة) والملح.

قللي من تناول الكافيين لأن أكثر من 200-300 مجم أو 2-3 أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يسبب الإجهاض.

من الضروري أن تختاري الغذاء المناسب، وأن تتناولي الكميات المناسبة أثناء الحمل، بعد ذلك، نقدم لكِ بعض النصائح حول النظام الغذائي للشهر الأول من الحمل.

4. نصائح النظام الغذائي للحمل في الشهور الأولى

نصائح النظام الغذائي التي يجب اتباعها خلال الشهر الحمل

فيما يلي بعض نصائح النظام الغذائي التي يجب اتباعها خلال الشهر الأول من الحمل:

اشربي الكثير من السوائل وحافظي على رطوبتك.

تأكدي من تناول فيتامينات ما قبل الولادة مع نظامك الغذائي.

تناولي وجبات أصغر على فترات منتظمة.

قللي من الأطعمة السريعة.

تجنبي الأطعمة الدهنية والتوابل التي تؤدي إلى تفاقم الحموضة المعوية.

سيضمن الالتزام بنظام غذائي صحي حصول طفلك على العناصر الغذائية الأساسية للنمو الصحي، تناولي بشكل صحيح، ولكن الأهم من ذلك، لا تفوتي أي وجبات أو فيتامينات ما قبل الولادة، جربي مجموعة متنوعة من الوصفات الصحية واستمتعي بمذاق لذيذ دون أي مخاطرة.

ما الأطعمة التي أدرجتها في نظامك الغذائي للحمل في الشهر الأول؟ اسمحي لنا أن نعرف في التعليق أدناه.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.