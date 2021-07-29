شكرا لقرائتكم خبر عن عززى مناعتك خلال فترة الحمل بالزبادى والسبانخ للوقاية من الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر فترة الحمل على الجهاز المناعى، خاصة أن الجهاز المناعي للمرأة معقد ويتأثر بالنظام الغذائي ونمط الحياة والنوم ومستويات التوتر والضغط، ويلعب الميكروبيوم في القناة الهضمية أيضًا دورًا رئيسيًا في وظيفة المناعة، كما يدعم نظام غذائي نباتي غني بالألياف مع الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات نمو الميكروبات المفيدة والحفاظ عليها حتى تتمكن من تعزيزالمناعة.

العناصر الغذائية الأساسية لتعزيز المناعة هي فيتامين ب 6 وفيتامين ج وفيتامين د وفيتامين هـ وحمض الفوليك والزنك والسيلينيوم والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات للطاقة والقوة ونمو الطفل، حيث تسمح الدورة الدموية الجيدة وتدفق الدم إلى كل نسيج في الجسم للجهاز المناعي بتطوير دفاع قوي ضد مسببات الأمراض الغازية.

الأطعمة الفائقة الأخرى التي يمكن أن تعزز المناعة أثناء الحمل وفقا لتقرير موقع " womenshealthmag " تشمل:

الحليب والزبادي

يعزز اللاكتوفيرين الموجود في حليب البقر المناعة عن طريق قطع التفاعلات بين الخلايا الفيروسية وخلايا الجسم، كما أن الزبادى مصدر غني للكالسيوم والبروبيوتيك والبروتينات.

العدس

العدس غني بالألياف، يحتوي العدس أيضًا على الحديد والزنك وفيتامين ب وحمض الفوليك، وهي عناصر أساسية لنمو الطفل.

البروكلي

تعتبر هذه الخضار مصدرًا غنيًا للكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وفيتامين A و B و C و K. هذه كلها عناصر غذائية أساسية للمرأة الحامل.

السبانخ

هذه الخضار الورقية هي مصدر غني لحمض الفوليك والحديد وفيتامين ج وبيتا كاروتين.

الحبوب

القمح الكامل والشوفان والدخن وغيرها غنية بالألياف وتمنع الإمساك، كما أنها مصدر صحي لفيتامين ب.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم ويساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم.

البطاطا الحلوة

وهي غنية بالبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ج ومخزن لفيتامين أ.

بذور اليقطين

وهي غنية بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والزنك والحديد

بذور زهرة عباد الشمس

هذه البذور غنية بالسيلينيوم، ويكفي كميو قليلة في اليوم لتلبية الاحتياجات اليومية للبالغين.

التين

وهي مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة والكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامين K ، وهي عناصر حيوية لصحة العظام وتجلط الدم.

الأفوكادو

هذه مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك، مما يساعد في نمو دماغ الطفل، كما أنه مفيد للوقاية من تقلصات الساق وغثيان الصباح.

المكسرات

المكسرات مصدر غذاء جيد لميكروبات الأمعاء، اللوز مصدر غني بفيتامين هـ ويساعد في الحفاظ على نظام المناعة الصحي.

الثوم

يحتوي هذا على مركب الأليسين، الذي له خصائص مضادة للميكروبات وهو مفيد لميكروبات الأمعاء.

الزنجبيل

هذا له خصائص مذهلة مضادة للالتهابات ويساعدك على التعامل مع الغثيان وغثيان الصباح.

الحمضيات

يوفر البرتقال والكيوي والليمون وفاكهة العنب فيتامين سي ، وهو ضروري جدًا أثناء الحمل.

شاي أخضر

يحتوي هذا المشروب على L-theanine ، الذي له خصائص مقاومة الجراثيم. لذلك ، إذا كنت حاملاً ، تناولى فنجانًا أو كوبين كل يوم.

الفلفل الأحمر

هذا يحتوي على 3 أضعاف فيتامين سي من البرتقال، يجب عليك بالتأكيد إضافة هذا إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل.

البيض

مصدر جيد للبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، يقلل فيتامين د بشكل كبير من خطر انخفاض وزن الأطفال عند الولادة ويساعد في الوقاية من تسمم الحمل، كما أنه يحتوي على مادة الكولين ، مما يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي.

السمك

مصدر غني للأحماض الدهنية أوميجا 3 وهو أمر جيد لكل من الأم والطفل.