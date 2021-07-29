شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام؟ تناول أطعمة غنية بالكالسيوم وقلل الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت العديد من الدراسات أن الكسور المتكررة يمكن أن تكون علامة على الإصابة بهشاشة العظام، مع العلم أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام هم أكثر عرضة لمشاكل الإدراك مثل الخرف والزهايمر، ويكون النساء أكثر عُرضة للإصابة بهشاشة العظام أكثر من الرجال، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

ما هى هشاشة العظام؟

الهشاشة مرض يصيب العظام بالضعف بسبب نقص كتلة العظام وفقدان الأنسجة فيها، ولا توجد أعراض مبكرة على الإصابة بهذا المرض، ولكن هناك بعض الأعراض الأساسية التي يجب الانتباه إليها مثل الشعور بألم في العظام والمفاصل والتعرض لكسور متكررة.

وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة أبحاث العظام والمعادن، فإن هناك رابط بين صحة العظام والتدهور المعرفي، لذلك إذا كنت تعانى من مشاكل في العظام فقد يرتبط ذلك بحدوث تدهور معرفى لدى الشخص.

فيما يلى.. نصائح يجب تضمينها إلى روتين حياتك اليومي لتجنب الإصابة بهشاشة العظام: الحفاظ على نشاطك البدنى

يمكن أن يساعدك البقاء نشيطًا في الحفاظ على صحة العظام، حيث أدى عدم القيام بنشاط بدنى أثناء جائحة كورونا والتزام المنزل إلى زيادة عدد مرضى هشاشة العظام، وإذا كنت تعمل بوظيفة تلزمك بالجلوس لفترات طويلة عليك أن تأخذ فترات للحركة مثل المشى أو صعود السلالم.

النظام الغذائي

النظام الغذائي الغني بالكالسيوم مع العناصر الغذائية الهامة الأخرى التي يحتاجها الجسم بشكل عام مفيدة جدًا لصحة العظام، لذلك تأكد من تضمين البيض والحليب واللوز والبقوليات والفواكه في نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحة العظام.

يمكن لجلسة تمرين مدتها 30 دقيقة أن تفعل المعجزات لصحة عظامك، ومن المهم أن تتناسب تلك التمارين مع السن الخاص لكل شخص.

قلل من تناول الكافيين

الجميع تناول الشاي أو القهوة في الصباح، لكن هل تعلم أن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤثر على كثافة عظامنا ويجعلها هشة بشكل أسرع من المعتاد، وبالتالي، يجب الحد من تناول الكافيين عن طريق التقليل من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

حافظ على رطوبتك

تناول كمية كافية من الماء يساعد في الحفاظ على كثافة العظام، حيث يجلب الماء الكالسيوم مع العناصر الغذائية الأخرى إلى العظام، وبالتالي، فإن تناول نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د لن يكون مجديًا إذا لم يكن لديك ما يكفي من الماء، كما يساعد الماء أيضًا على التخلص من السموم التي يمكن أن تسبب التهابًا وانهيارًا في كتلة العظام.