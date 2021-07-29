كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 يوليو 2021 07:35 مساءً - هناك العديد من المناسبات التي يحتاج فيها سلوك الأطفال إلى التصحيح، على الرغم من أنه يكون من الصعب تصحيحه بالشكل الصحيح، ويأخذ معاناة من قبل الآباء، لكن في النهاية يصبح سلوك الطفل أفضل في الكبر، لذلك نقدم طرق علاج السلوك السيئ لدى الأطفال، تحدث عنه لسيدتي نت استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك محمد هاني.

من المهم التمييز بين التصحيح والنقد

طرق علاج السلوك السئ لدى الأطفال

التصحيح هنا هو تصحيح سلوكي ، فالآباء والأمهات الذين يقدمون تصحيحًا لأطفالهم لا ينتقدون أطفالهم شخصياً، بل ينتقدون شيئًا يفعلونه، حيث يمكن للأطفال استعادة موافقة والديهم ببساطة عن طريق تغيير سلوكهم بطريقة بسيطة، في المقابل، النقد هو هجوم على شخصية الطفل؛ لأنه يرسل رسالة مفادها أن الأطفال أنفسهم سيئون وليس سلوكهم هو السيئ، لا يوجد شيء يمكن للأطفال القيام به بعد النقد لإصلاح طبيعتهم الأساسية، وبالتالي لا توجد طريقة للتواصل الجيد بين الآباء والأطفال بتعديل السلوك السيئ.

، فالآباء والأمهات الذين يقدمون تصحيحًا لأطفالهم لا ينتقدون أطفالهم شخصياً، بل ينتقدون شيئًا يفعلونه، حيث يمكن للأطفال استعادة موافقة والديهم ببساطة عن طريق تغيير سلوكهم بطريقة بسيطة، في المقابل، النقد هو هجوم على شخصية الطفل؛ لأنه يرسل رسالة مفادها أن الأطفال أنفسهم سيئون وليس سلوكهم هو السيئ، لا يوجد شيء يمكن للأطفال القيام به بعد النقد لإصلاح طبيعتهم الأساسية، وبالتالي لا توجد طريقة للتواصل الجيد بين الآباء والأطفال بتعديل السلوك السيئ. يشعر بعض الآباء بالإحباط والانزعاج من السلوك السيئ للطفل، وذلك يجعلهم يواجهون صعوبة في تقديم تعديل السلوك بدلاً من النقد.

طرق علاج السلوك السيئ لدى الأطفال

تصحيح سلوك الأطفال

يحتاج الآباء إلى التفكير بعناية في الخيارات اللغوية التي يتخذونها عند تعديل السلوك السيئ لدى الأطفال، لأن اللغة المختارة بشكل سيئ قد تسبب المشاكل، الشيء الأساسي الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن التعديل يجب أن يشير إلى الأشياء المتعلقة بالأطفال التي يمكنهم تغييرها، وليس إلى الجوانب غير القابلة للتغيير من كيانهم، من المفيد للآباء الإشارة إلى أن إجراءً معينًا أو اختيارًا معينًا قام به الأطفال هو أمر سيئ أو خطير أو ضار، ومع ذلك، قد ينتهي الأمر بالآباء الذين يقترحون على الأطفال عن غير قصد أنهم سيئون أو خطيرون.

يجعل الطفل يترسخ في ذهنه هذا الاعتقاد ولا يحاول العمل على تغيير نفسه.

تجنبي الأساليب التي تجبر طفلك على الخضوع والامتثال

تصحيح سلوك الأطفال

عند تصحيح سلوك الأطفال ، قد يميل بعض الآباء إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب المتلاعبة التي تجبر الأطفال بقوة على الخضوع والامتثال، على سبيل المثال، يتسبب الآباء بموقف سلبي حيث يشعر الطفل بالذنب الشديد أو بالخجل إذا لم يمتثل، قد يهدد الوالدان أيضًا بالعقاب الجسدي إذا لم يخضع الطفل، يمكن أن تكون هذه الأساليب القوية فعالة ولها بالتأكيد مكانها المستحق في صندوق أدوات الوالدين للتأديب، ومع ذلك، يجب استخدامها بعناية وفقط عند الحاجة للحفاظ على سلامة الأطفال، عند إساءة استخدامها أو استخدامها بشكل متكرر، تميل الأساليب العنيفة إلى الإضرار بجودة العلاقة بين الوالدين والطفل من خلال تغيير جودتها من علاقة حب إلى علاقة خوف.

، قد يميل بعض الآباء إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب المتلاعبة التي تجبر الأطفال بقوة على الخضوع والامتثال، على سبيل المثال، يتسبب الآباء بموقف سلبي حيث يشعر الطفل بالذنب الشديد أو بالخجل إذا لم يمتثل، قد يهدد الوالدان أيضًا بالعقاب الجسدي إذا لم يخضع الطفل، يمكن أن تكون هذه الأساليب القوية فعالة ولها بالتأكيد مكانها المستحق في صندوق أدوات الوالدين للتأديب، ومع ذلك، يجب استخدامها بعناية وفقط عند الحاجة للحفاظ على سلامة الأطفال، عند إساءة استخدامها أو استخدامها بشكل متكرر، تميل الأساليب العنيفة إلى الإضرار بجودة العلاقة بين الوالدين والطفل من خلال تغيير جودتها من علاقة حب إلى علاقة خوف. إن اختيار الوالدين المتكرر لإجبار الأطفال على الامتثال والخضوع من خلال التهديد بالقوة أو التلاعب النفسي غير العادل يؤدي في النهاية إلى غضب الأطفال وانزعاجهم وعدم ثقتهم في والديهم، ومن المحتمل جدًا تجاه أنفسهم، مثل هؤلاء الأطفال سيفعلون ما يريده الآباء منهم، ولكن فقط لأنهم يرغبون في تجنب العقاب؛ ليس لأنهم يعتقدون أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

إلى الحد الذي يُحرم فيه هؤلاء الأطفال من فرصة اتخاذ قراراتهم بأنفسهم (ضمن حدود الأمان)، يعرضهم للوصول إلى سن الرشد من دون أن يفهموا أنفسهم جيدًا، وبالتالي يتخذون قرارات حياتية سيئة لا تناسبهم، وينتهي الأمر بالشعور بعدم الرضا وعدم السعادة.

إن الأساليب التأديبية الإيجابية، التي يحفز فيها الآباء الأطفال ويكافئونهم على سلوك أفضل بدلاً من معاقبتهم على السلوك السيئ، عادة ما تكون فعالة في تصحيح سلوكهم ولا ترتبط بالآثار الجانبية الضارة المرتبطة بأساليب أكثر قوة.

تجنبي المقارنة بين الأطفال

علاج السلوك السئ لدى الأطفال