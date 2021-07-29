أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الغدة الدرقية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

رغم أنها عضو صغير يشبه الفراشة، إلا أن الغدة الدرقية لها علاقة بكافة وظائف الجسم، لذلك يؤثر أي خلل يصيبها على صحة الجسم وقيام الأعضاء بوظائفها بصورة جيدة.

والغدة الدرقية هي غدة من بين مجموعة من الغدد التي يحتوي عليها جسم الإنسان، حيث تنتج وتطلق هرمونات تساعد على التحكم في العديد من الوظائف الحيوية للجسم، مثل عملية التمثيل الغذائي، وهي عملية يتحول فيها الطعام الذي تتناوله إلى طاقة للحفاظ على عمل العديد من أجهزة الجسم بشكل صحيح.

وعندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يمكن أن تؤثر على الجسم بالكامل، فإذا كان جسمك يفرز الكثير من هرمون الغدة الدرقية، فهذا يعني أنك مصابة بحالة تسمى “فرط نشاط الغدة الدرقية”.

ما هو فرط نشاط الغدة الدرقية؟

فرط نشاط الغدة الدرقية يؤثرعلى كامل الجسم

عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات، فإنَّ الجسم يستخدم الطاقة بسرعة كبيرة، وهذا ما يسمى بفرط نشاط الغدة الدرقية، واستخدام الطاقة بسرعة كبيرة يسبب التعب والإجهاد، كما يمكن أن يجعل القلب ينبض بشكل أسرع، ويؤدي إلى فقدان الوزن، إضافة إلى الشعور المستمر بالتوتر.

وقد تكونين أكثر عرضة للإصابة بأمراض الغدة الدرقية في حال:

1- وجود تاريخ عائلي مع الإصابة بمرض الغدة الدرقية.

2- حالة طبية يمكن أن تشمل فقر الدم الخبيث ومرض السكري من النوع الأول وقصور الغدة الكظرية الأولى والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة سجوجرن ومتلازمة تيرنر.

3- تناول دواء يحتوي على نسبة عالية من اليود (الأميودارون).

4- عمرك 60 عاماً فما فوق.

5- تلقيت علاجاً من حالة سابقة أو سرطان الغدة الدرقية (استئصال الغدة الدرقية أو العلاج الإشعاعي).

طرق علاج نشاط الغدة الدرقية

إذا كانت لديك مستويات عالية من هرمون الغدة الدرقية، أي “فرط نشاط الغدة الدرقية”، يمكن أن تشمل خيارات العلاج ما يلي:

1- الأدوية التي تثبط إنتاج هرمونات الغدة الدرقية مثل: ميثيمازول وبروبيل ثيوراسيل.

2- اليود المشع: يؤثر هذا العلاج على خلايا الغدة الدرقية ويمنعها من إطلاق مستويات عالية من الهرمونات.

3- أدوية حاصرات بيتا: لا تغير هذه الأدوية كمية الهرمونات في جسمك، لكنها تساعد في السيطرة على الأعراض.

4- الجراحة: يلجأ بعض الأطباء إلى الجراحة لاستئصال الغدة الدرقية، لكن سوف يحتاج المريض إلى تناول الهرمونات البديلة للغدة الدرقية لمدى الحياة.