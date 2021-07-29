شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. كم عدد السعرات الحرارية التى يجب أن تتناولها في اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ كثير من الناس إلى حساب عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها بشكل يومى لإنقاص الوزن، ويتم حساب عدد السعرات الحرارية التي تتناولها في اليوم، بينما يمكنك حرق السعرات من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدنى، وتساعد السعرات الحرارية في قياس كمية الطاقة التي يمنحها لك الطعام والشراب، في هذا التقرير نتعرف على عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم أثناء اتباع نظام دايت أو ريجيم، بحسب موقع " the sun".





عادة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا، فعندئذٍ إذا قللت من عدد السعرات الحرارية التي لديك ومارست الرياضة أكثر، فستتمكن من إنقاص الوزن لكن هذا ليس هو الحال دائمًا بالنسبة للجميع، حيث يعاني بعض الأشخاص من حالات طبية تجعل من الصعب عليهم فقدان الوزن.

لا يعمل حساب السعرات الحرارية دائمًا مع الجميع، ولكن إذا كنت تعتقد أنه سيساعدك في رحلة إنقاص الوزن، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها؟

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن النساء يجب أن يحصلن على 2000 سعر حراري في اليوم، وأن يحصل الرجال على 2500 سعر حراري في اليوم، يمكن لعمرك أن يلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر وسيحتاج الأطفال والمراهقون إلى سعرات حرارية أكثر من الرجل أو المرأة في منتصف العمر، مدى نشاطك له تأثير أيضا، وكذلك طولك ووزنك - وكلاهما يؤثر على سرعة استهلاكك للطاقة.

الأدوية والهرمونات والأمراض يمكن أن يكون لها تأثير على سرعة حرق الطاقة.

من أجل الحفاظ على وزن صحي، قالت هيئة الصحة البريطانية NHS أنك بحاجة إلى موازنة كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها من خلال الطعام والشراب مع كمية السعرات الحرارية التي تحرقها من خلال التمارين الرياضية.

ولكن إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فأنت بحاجة إلى استخدام طاقة أكثر مما تستهلك - عندها يمكن أن يساعد ذلك في تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

إذا كنت بحاجة إلى زيادة الوزن، فأنت بحاجة إلى تناول سعرات حرارية أكثر مما يستخدمه جسمك.

كيفية تتبع حساب السعرات الحرارية

أولاً، توصي هيئة الصحة البريطانية NHS باستخدام حاسبة مؤشر كتلة الجسم لمعرفة ما إذا كان وزنك صحيًا أم لا ويمكنك استخدامه لمعرفة عدد السعرات الحرارية الخاصة بك.

وستحتاج إلى إدخال طولك ووزنك وعمرك سيتم سؤالك أيضًا عن مدى نشاطك لمعرفة عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها.