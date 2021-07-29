شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتئاب اضطراب عقلى يؤثر سلبيًا على الكلى والجهاز الهضمى ومشاكل فى الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف خبراء علم النفس الاكتئاب بأنه اضطراب في نظام التفكير، ووفق الدراسات فإن 264 مليون شخص يصاب به حول العالم، وآثار هذا الاضطراب لا تكون نفسية فقط، بل إنها تغير أيضا من طبيعة الجسم وتؤثر عليه بالسلب مع مرور الوقت، هذا الاضطراب العقلي قد يتسبب في بعض الأمراض الخطيرة مثل انخفاض ضغط الدم أو أمراض القلب

موقع Brightside يقدم تقريرا بمجموعة من التأثيرات السلبية المحتملة أن يعاني منها الإنسان صحيا بسبب الاكتئاب.

تعطل وظائف الكلى :



الاكتئاب يؤثر على الكلى

الاكتئاب يؤثر سلبيا بشكل كبير على أولئك الذين يعانون من أمراض الكلا، فأنه يزيد من سرعة تطور المرض في الجسم ويجعل خطره أكبر، حتى أن أولئك الذين لا يعانون من أمراض في الكلا معرضون بشكل كبير إلى الإصابة بها في حالة ازدياد نوبات الاكتئاب واستمرارها لوقت طويل، والسبب الأساسي في ذلك هو أن الاكتئاب يزيد من ما يسمى بالبروتينات الالتهابية وهي التي تتسبب في تقليل مقاومة المناعة لأي من الأمراض.

مشاكل في الجهاز الهضمي:



تأثير الاكتئاب على الجسم

جميع الأطباء يقولون أن الجهاز الهضمي يرتبط ارتباطا مباشرا بالعقل، لذا فإن أي خلل في الحالة الذهنية يكون له أثر واضح على صحة الجهاز الهضمي، وطبيعة الجهاز الهضمي أن حالته الصحية تعتمد بشكل كامل على عواطف الإنسان وحالته المزاجية، والاكتئاب لفترات طويلة يؤدي إلى صعوبة في الهضم وهؤلاء الذين يعانون بالفعل من أمراض في الجهاز الهضمي يتعرضون لخطر أكبر، وربما يعانون من الآلام الشديدة في المعدة من وقت لآخر.

مرض السكري:

حالات الاكتئاب عادة ما تزيد من إفراز الهرمونات المسؤولة عن الضغط النفسي، والتي بدورها ترفع من نسبة السكر في الدم كما تقلل من مقاومة الأنسولين، وهذه الآثار تشكل خطرا أكبر على الذين يعانون بالفعل من مرض السكري، فهذا يجعل المرض ينتشر داخل الجسم بشكل أكبر.

الصداع ومشاكل في الذاكرة:



علاقة الاكتئاب بالمخ

إن الاكتئاب المفرط يتسبب في المعاناة من انخفاض القدرة على تذكر بعض الأشياء والأحداث المهمة وربما يتسبب في نسيان أشخاص مقربين أيضا، وهو ما يشبه فقد مؤقت للذاكرة، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على التركيز لوقت طويل، كما أن الإنسان قد يصاب بصداع شديد يستمر طوال الوقت، وقد يكون الصداع نصفيا أو كليا، لكنه في العادة يصيب العينين أيضا.