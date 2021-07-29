شكرا لقرائتكم خبر عن متى يطلب الطبيب إجراء أشعة على الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشعة السينية للجيوب الأنفية هي اختبار يستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية لفحص الجيوب الأنفية، والجيوب الأنفية عبارة عن جيوب مملوءة بالهواء (تجاويف) بالقرب من ممر الأنف، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء الأشعة السينية على الجيوب الأنفية، وفقاً لموقعي جامعة روشيستر الأمريكية و Health line.

الأشعة السينية للجيوب الأنفية بسيطة وسريعة، ولا تتضمن أي أدوات يتم وضعها في جسمك ومن خلالها يتعرف الطبيب على أي مشاكل في الجيوب الأنفية، لكنها لا تظهر سبباً لحدوث هذه المشكلة.

قد يعطي التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا أفضل للجيوب الأنفية، وقد يكون لديك أحد هذه الفحوصات بدلاً من تصوير الجيوب الأنفية بالأشعة السينية في بعض الحالات.

لماذا تحتاج إلى أشعة سينية للجيوب الأنفية؟

قد تحتاج إلى تصوير الجيوب الأنفية بالأشعة السينية إذا كان طبيبك يعتقد أنه قد يكون لديك:

-إصابة الجيوب الأنفية

- التهاب الجيوب الأنفية

-عدوى

-نزيف

-سوائل في الجيوب الأنفية

-الأورام الحميدة

قد تحتاج أيضًا إلى أشعة سينية للجيوب الأنفية بعد جراحة الجيوب الأنفية.

سيطلب طبيبك إجراء أشعة سينية على الجيوب الأنفية إذا كنت تعاني من أعراض مشكلة الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية، ويحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تلتهب الجيوب الأنفية، مما يتسبب في تراكم القيح والمخاط في هذه التجاويف. تحدث هذه الحالة عادةً بسبب عدوى بكتيرية تتطور بعد الإصابة بعدوى فيروسية.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

-انسداد الأنف مع إفرازات أنف سميكة قد تبدو بيضاء أو صفراء أو خضراء

-ألم في جبهتك أو بين عينيك أو في خديك أو في فكك العلوي

-انتفاخ حول عينيك أو أنفك أو في خديك

-انخفاض حاسة الشم

-الصرف الأنفي الخلفي

-إعياء وتعب

-السعال

-التهاب الحلق

-ألم الأذن

-الحمى