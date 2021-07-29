شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أنواع دايت قد تسبب الجفاف.. أبرزها الصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تؤدي بعض أنواع الدايت مثل الكيتو دايت والصيام المتقطع، إلى زيادة خطر الإصابة بالجفاف بشكل غير مباشر، لذا من الضرورى الاهتمام بترطيب جسمك بشرب الماء بشكل خاص عند اتباع مثل هذه الحميات الغذائية، في هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع دايت قد تصيبك بالجفاف، وفقاً لموقع " everydayhealth".

5 أنواع دايت قد تؤدي إلى الإصابة بالجفاف1. الأنظمة الغذائية عالية البروتين

أصبحت الأنظمة الغذائية عالية البروتين، مثل حمية دوكان ونظام باليو، من الطرق الشائعة بشكل متزايد لفقدان الوزن.

بينما توصي الإرشادات الغذائية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية للأمريكيين بأن 10 إلى 35 % من السعرات الحرارية اليومية تأتي من البروتين، فإن هذه الخطط تتطلب المزيد من البروتين.وقال الخبراء إن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.

يوجد النيتروجين في الأحماض الأمينية التي يتكون منها البروتين عندما تستهلك كميات كبيرة من البروتين ، فإن جسمك يطرد النيتروجين الزائد بالسوائل والماء في هذه الحالة، يمكن أن تكون العلامات المحتملة للجفاف خفية، لذا من المهم شرب المزيد من الماء.

2. النظام الغذائي الكيتونى "الكيتو دايت"

قد تكون مهتمًا بنظام كيتو الغذائي الشهير عالي الدهون ومنخفض الكربوهيدرات لأنك سمعت أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة من خلال حالة التمثيل الغذائي التي تسمى الحالة الكيتونية، وتؤدي الحالة الكيتونية إلى حرق الجسم للدهون في حالة عدم وجود ما يكفي من الكربوهيدرات.

عندما تقطع الكربوهيدرات، ينتهي بك الأمر بإفراز الماء ويذهب الجسم إلى تخزين الجليكوجين الخاص به لتفكيك الكربوهيدرات، لذلك ينتهي بك الأمر بفقدان المزيد من الماء من نظام غذائي من هذا القبيل.

غالبًا ما يكون فقدان الوزن المائي هذا هو السبب في أن الكيتو يساعد في إنقاص الوزن بسرعة - على الأقل مؤقتًا.

3. الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نهج غذائي يمكنك من خلاله التبديل بين الصيام وتناول الطعام طوال اليوم أو من يوم لآخر هناك طرق مختلفة لاتباعها: يختار بعض الأشخاص نهج 5: 2 ، والذي يسمح لك بتناول الطعام بشكل طبيعي خمسة أيام في الأسبوع ثم تقييد السعرات الحرارية في اليومين الآخرين، يفضل البعض الآخر 16: 8 ، والتي تعني الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم.

يُسمح لك بشرب الماء إذا كنت تصوم بشكل متقطع، حتى خارج أوقات تناول الطعام لكن المشكلة هي أن بعض الناس ينسون شرب الماء.

إذا كنت صائمًا، فمن المهم أن تولي اهتمامًا إضافيًا لمقدار ما تشربه من الماء وأن تجعل من أولوياتك الاحتفاظ بزجاجة ماء معك أو تضمين الفواكه والخضراوات المرطبة كجزء من وجباتك خلال أوقات الأكل المخصصة .

4. الصيام الجاف

الصيام الجاف هو نسخة من الصيام المتقطع الذي يتطلب من أتباعه تقييد كل من الطعام والشراب، خلال فترة الصيام ، لا يمكنك تناول أي نوع من السوائل: الماء ، والشوربة ، والشاي ، والقهوة ، وجميع المشروبات الأخرى ممنوعة.

لكن الخبراء يحذرون من أن خطة الأكل هذه يمكن أن تكون خطيرة عند ممارستها على المدى الطويل وتؤدي إلى اختلال توازن المعادن وانخفاض ضغط الدم ، ويمكن أن يسبب مشاكل في البول والكلى.

5. حمية اتكنز

نظام أتكينز الغذائي، وهو نظام غذائي شائع منخفض الكربوهيدرات (على الرغم من أنه لا يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مثل الكيتو) ، قد يعرض أتباعه لخطر الإصابة بالجفاف.

يقضي على العديد من المجموعات الغذائية، مثل الخضراوات النشوية ومعظم الفواكه، وخلال المرحلة الأولى، التي تستمر أسبوعين أو أكثر، لا يُسمح بالفاكهة على الإطلاق (على الرغم من إمكانية إضافة الفواكه منخفضة الكربوهيدرات مثل الكريز والشمام إلى النظام الغذائي في مراحل لاحقة).