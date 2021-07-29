شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "CNN": الجرعة الثالثة من لقاح فايزر تعزز الحماية من متغير دلتا لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات جديدة أصدرتها شركة فايزر الأمريكية أنه يمكن لجرعة ثالثة من لقاح فايزر- بيونتيك أن تعزز "بقوة" الحماية ضد متغير دلتا - بخلاف الحماية التي توفرها الجرعتان الأوليتان، بحسب ما ذكر موقع "CNN".

وأشارت البيانات المنشورة على الإنترنت إلى أن مستويات الأجسام المضادة التي يمكن أن تستهدف متغير دلتا تنمو بمعدل خمسة أضعاف في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا والذين يحصلون على جرعة ثالثة من اللقاح.

وأوضحت البيانات أن مستويات الأجسام المضادة التي يجب أن تحمي من دلتا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عامًا ، تنمو بمعدل 11 ضعفًا أكثر من الجرعة التالية.

البيانات، التي تضمنت اختبارات لـ 23 شخصًا، لم تتم مراجعتها أو نشرها بعد.

ليس من الواضح ما إذا كانت مستويات الأجسام المضادة المعززة ترتبط فعليًا بحماية أفضل، أو ما إذا كانت هذه الحماية الإضافية مطلوبة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن اللقاحات الحالية تحمي الناس جيدًا من جميع المتغيرات الشائعة.

ووصف الدكتور ميكائيل دولستن، الذي يقود الأبحاث والتطوير والطب في جميع أنحاء العالم لشركة Pfizer البيانات الجديدة المتعلقة بالجرعة الثالثة من اللقاح بأنها "مشجعة".

وقال دولستن إن تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد أكثر من ستة أشهر من التطعيم، عندما تبدأ الحماية في التضاؤل​​، يُقدر أنه يحتمل أن يعزز عيار الأجسام المضادة المعادلة في المشاركين في هذه الدراسة إلى ما يصل إلى 100 مرة أعلى بعد الجرعة الثالثة.

تظهر البيانات أيضًا أن مستويات الأجسام المضادة أعلى بكثير مقارنة بمتغير الفيروس التاجي الأصلي ومتغير بيتا، الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا ، بعد جرعة ثالثة.

بشكل منفصل ، أصدرت شركة Pfizer وشريكتها BioNtech بيانات سلامة وفعالية جديدة للقاح فيروس كورونا، وقالت إنها تظهر أن الحماية ستظل قائمة لمدة ستة أشهر على الأقل، على الرغم من أنها قد تبدأ في التلاشي قليلاً في نهاية ذلك الوقت.

ووجدت الدراسة أن الفعالية الكلية كانت حوالي 91٪ خلال الأشهر الستة، و أظهرت البيانات أن فعالية اللقاح ضد حالات كورونا الشديدة كانت حوالي 97 ٪.

تشير البيانات إلى أن فعالية اللقاح بلغت ذروتها بأكثر من 96٪ من أسبوع إلى حوالي شهرين بعد تلقي جرعة ثانية من اللقاح، ثم بدت تتراجع تدريجياً إلى 83.7٪ بعد أربعة إلى ستة أشهر ، بمتوسط ​​انخفاض يبلغ حوالي 6 ٪ خلال الشهرين الماضيين.