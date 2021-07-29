شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الجفاف أثناء الطقس الحار؟ اشرب الماء ورطب جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد التعرض لخطر الإصابة بالجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة، ومع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، يجب توخى الحذر واتباع طرق الوقاية من الجفاف، فى هذا التقرير نقدم طرق تجنب الجفاف أثناء الطقس الحار، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو الجفاف وما أسبابه؟

يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك سوائل أكثر، وعندما تصاب بالجفاف، لا يستطيع جسمك أن يعمل على النحو المطلوب، على الرغم من أنك قد تربط الجفاف بدرجات الحرارة المرتفعة، إلا أن هناك بعض الأشياء الأخرى أيضاً التي يمكن أن تساهم في حدوثه.

تشمل أسباب الجفاف ما يلي:

-الحمى.

-التعرق المفرط.

-القيء أو الإسهال المستمر.

-كثرة التبول.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بجفاف الجسم؟

نظرًا لأن الجفاف يمكن أن يكون بسبب المرض أو الحرارة الشديدة، يمكن لأي منا أن يكون عرضة له ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الأشخاص المعرضين لخطر أعلى قليلاً.

إذا كنت تعمل في الهواء الطلق، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بترطيب الجسم قبل بدء يوم العمل إذا كنت تعمل في درجات حرارة عالية.

- قد يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالجفاف بسبب انخفاض مخزون السوائل في الجسم مع تقدم العمر.

-الرضع والأطفال الصغار في خطر لأنهم لا يستطيعون إخبارك عندما يشعرون بالعطش، يمكن أن يحدث الجفاف أيضًا عندما يمرضون.

-إذا كنت تعاني من حالة مزمنة فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، خاصة إذا كنت تعاني من حالة في الجهاز الهضمي تسبب الإسهال المتكرر يمكن أن تسبب الأدوية أيضًا الجفاف إذا كانت تحتوي على مدرات البول.

-إذا كنت حاملاً، يمكن أن يسبب التقيؤ الحملي (HG) قيئًا شديدًا ويجعل من الصعب الحفاظ على السوائل في الجسم في بعض الحالات ، قد تحتاج إلى سوائل وريدية لمنع الجفاف.

-قد يصاب الرياضيون بالجفاف.

-عندما تقوم بنشاط بدني مكثف، ترتفع درجة حرارة جسمك يعمل العرق على تبريد جسمك ، لكنك تفقد السوائل والشوارد في هذه العملية يمكن أن تصاب بالجفاف إذا لم يتم تجديد كليهما.

علامات الجفاف

-عندما يصاب شخص ما بالجفاف، سيشعر بالعطش الشديد، كما أنهم قد لا يتبولون بشكل متكرر، هذه علامات على عدم حصولك على كمية كافية من السوائل وأنك تتطور إلى الجفاف.

كلما خرجت في الحر أكثر ، قد تشعر بالدفء عند اللمس وتتوقف عن التعرق.

-العطش الشديد، وليس التبول بكثرة، ودفء بشرتك عند اللمس وعدم إفراز العرق كأعراض للجفاف.

فيما يلي بعض علامات الجفاف الأخرى التي يجب البحث عنها:

-أن تكون غريب الأطوار أو قلق.

-صداع وهذيان وارتباك.

-إعياء.

-الدوخة.

-جفاف الفم أو سعال جاف.

-ارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

-عدم الشعور بالجوع ولكن ربما اشتهاء السكر.

- التهاب الجلد.

-تورم في القدمين.

-تقلصات العضلات.

-عدم تحمل الحرارة ، أو قشعريرة.

-إمساك.

-لون البول أغمق (ليس فاتحًا أو نقيًا).

طرق الوقاية من الجفاف

يظل الماء هو الشراب المفضل لترطيب الجسم، كما يمكن شرب المشروبات الرياضية لاستعادة الأملاح التي قد فقدتها من خلال التعرق المفرط وممارسة الرياضة.

حليب الأم أو الحليب الاصطناعي مصدر جيد لترطيب الأطفال.

من الأفضل أن تكون استباقيًا بشأن البقاء رطبًا إذا كنت تعمل بالخارج

اشرب الماء قبل أن تبدأ العمل وقبل أن تشعر بالعطش وبمجرد أن تصبح في الحرارة ، اشرب كوبًا واحدًا من الماء كل 15 إلى 20 دقيقة.

-ارتداء الملابس القطنية الخفيفة.



