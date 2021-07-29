- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر:تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا يعزز بشكل قوي الحصانة ضد متحور (دلتا) والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021
قالت شركة فايزر لصناعة الادوية "أن تلقي جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يمكن أن يعزز بشكل قوي الحصانة ضد الإصابة بمتحور (دلتا) الهندي".
واضافت الشركة في بيان لها، اليوم، "وفقا للدراسات التي قمنا بها فان مستويات الأجسام المضادة ضد متحور (دلتا) لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما الذين يتلقون جرعة ثالثة من اللقاح أكبر بخمسة أضعاف من الاشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط".