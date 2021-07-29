صحة ورشاقة

فايزر:تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا يعزز بشكل قوي الحصانة ضد متحور (دلتا)

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محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

قالت شركة فايزر لصناعة الادوية "أن تلقي جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يمكن أن يعزز بشكل قوي الحصانة ضد الإصابة بمتحور (دلتا) الهندي".

 

واضافت الشركة في بيان لها، اليوم، "وفقا للدراسات التي قمنا بها فان مستويات الأجسام المضادة ضد متحور (دلتا) لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما الذين يتلقون جرعة ثالثة من اللقاح أكبر بخمسة أضعاف من الاشخاص الذين تلقوا جرعتين فقط".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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