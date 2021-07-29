مركب في الفاكهة يمنع تلف الدماغ لدى مرضى باركنسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق من الباحثين إلى مركب موجود في الفواكه، قالوا إنه يمكنه منع تلف الدماغ الناجم عن الإصابة بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش.

وأظهرت دراسة جديدة أن المركب الموجود بشكل طبيعي في مجموعة من الأعشاب والتوت والفواكه الأخرى لديه القدرة على منع وعلاج تلف الدماغ المرتبط بمرض باركنسون، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره الأربعاء، إن المركب الذي يسمى "فارنسول" الذي يُستخدم أيضاً في المنكهات والعطور، استطاع إيقاف عملية تلف خلايا المخ التي تفرز الدوبامين في أدمغة الفئران في الدراسة، وذلك من خلال تعطيل بروتين مهم يشارك في تطور أعراض مرض باركنسون يسمى PARIS.

وقال الباحثون في الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "علوم الطب الانتقالي"، إن قدرة فارنسول على تعطيل هذا البروتين يمكن أن تساعد في تطوير علاجات جديدة مصممة لاستهدافه.

ونقل الموقع عن المؤلف المشارك في الدراسة، مدير معهد "جونز هوبكنز" لهندسة الخلايا في بالتيمور، الولايات المتحدة، الدكتور تيد داوسون، قوله: "أظهرت تجاربنا أن فارنسول قد استطاع منع تلف الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين بشكل كبير، وهو ما يشير إلى كونه علاجاً محتملاً واعداً للوقاية من مرض باركنسون".

وفي هذه الدراسة، فحص داوسون وزملاؤه مجموعة كبيرة من العقاقير للعثور على المركبات التي تستطيع الحد من نشاط بروتين PARIS، الذي يؤدي تراكمه في أدمغة مرضى باركنسون إلى إبطاء إنتاج البروتين الوقائي PGC-1alpha، الذي يحمي خلايا الدماغ من التلف، إذ أنه بدون الأخير تموت خلايا الدماغ المسؤولة عن إفراز الدوبامين، ما يؤدي إلى حدوث التغيرات الإدراكية والجسدية المرتبطة بباركنسون.

وقام الباحثون في الدراسة بتقسيم الفئران لمجموعتين، الأولى خضعت لنظام غذائي يحتوي على مكملات الفرنسول، والثانية للنظام الغذائي المعتاد، وذلك لمدة أسبوع واحد.

ووجد الباحثون أن أداء الفئران التي تغذت على الفارنسول كان أفضل بنسبة 100% في اختبار القوة والتنسيق المُصمم للكشف عن تقدم أعراض مرض باركنسون، وذلك مقارنة بالفئران التي اتبعت النظام الغذائي المعتاد، كما أنه من خلال تحليل أنسجة المخ، فإنهم وجدوا أيضاً أنه كان لدى الفئران التي تغذت على النظام المكمل بالفرنسول ضِعف عدد خلايا الدماغ الصحية التي تفرز الدوبامين مقارنة بالفئران في المجموعة الأخرى.

وتابع الموقع: "كما كان لدى الفئران التي تغذت على فارنسول ما يقرب من 55٪ من البروتين الوقائي PGC-1alpha في أدمغتهم مقارنة بالفئران الأخرى".

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من وجود الفارنسول بشكل طبيعي في الفاكهة، كما أنه يُستخدم في صناعة العطور والمنتجات الغذائية، إلا أنه من غير الواضح الكمية التي يحصل عليها الناس منه في نظامهم الغذائي.