شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح ما يسببه التدخين فى الرئتين والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يضعف وظائف الرئتين وسبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المدخنين بالتوقف عن التدخين حرصا علي صحتهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن الخاص بالمساعدة في الإقلاع عن التدخين 16805 يعمل علي مدار الساعة.

كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن التدخين يسبب حوالى 90% من حالات الإصابة بسرطان الرئة عند الرجال و80 % عند النساء مؤكدة أن الدراسات أشارت إلى وجود صلة بين شدة التدخين وسرطان الثدى النساء مشيرة إلى أن الإقلاع عن التدخين يقلل بدرجة كبيرة خطر الإصابة بمعظم أنواع السرطانات المرتبطة بالتدخين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يتسبب فى زيادة نسبة الإصابة بأغلب أنواع السرطانات فمع التدخين نسبة الزيادة فى احتمالات الإصابة بالسرطان مفأرتنا بغير المدخنين تصل لـــ 20 ضعفا لسرطان الرئة والضعف لسرطان الأنف وتجاويف الأنف ومن 4 إلى 5 أضعاف بالنسبة لسرطان تجويف الفم والضعف بالنسبة لسرطان البلعوم الفموى والسفلى و10 أضعاف لسرطان الحنجرة ومن 2 إلى 5 أضعاف بالنسبة لسرطان المريء والضعف لسرطان المعدة ومن 2 إلى 5 أضعاف بالنسبة لسرطان البنكرياس.



