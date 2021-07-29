شكرا لقرائتكم خبر عن البروتينات والأسماك وتناول الطعام ببطء.. كلمة السر فى الرجيم الآسيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرجيم الآسيوى هو أحد أنظمة إنقاص الوزن التي بدأت تنتشر مؤخراً، ونظرًا لأن دول شرق آسيا، مثل كوريا والصين واليابان، لديها أقل معدلات من السمنة وزيادة الوزن، يواصل الناس البحث عن أسرار فقدان الوزن من الآسيويين، واثنان من العوامل الرئيسية التى تساهم فى انخفاض أوزان الآسيويين هما نمط حياتهم النشط ونظامهم الغذائي الصحى.. فى هذا التقرير نتعرف على طرق اتباع الرجيم الآسيوى بحسب موقع "betterme".



الرجيم الاسيوي

التركيز الرئيسي للريجيم الآسيوي لفقدان الوزن هو المطبخ الصيني والكوري والياباني، على الرغم من اختلافاتهم، هناك بعض الأشياء المشتركة بينهم.

تعتبر الممارسات مثل تناول كميات صغيرة من الطعام وتناول الأرز بدلاً من الخبز، وتناول المزيد من الأسماك والخضراوات جزءًا شائعًا من العادات الغذائية للأشخاص من دول شرق آسيا، ومع ذلك فهي ليست شائعة فى النظام الغذائي الغربي لذلك، بناءً على هذه الممارسات، يمكنك استنتاج شكل النظام الغذائي الآسيوي لفقدان الوزن.

تتمثل القواعد الرئيسية للنظام الغذائي الآسيوي لفقدان الوزن في زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الصحية واستهلاك كميات أقل من الطعام عن طريق تقليل حجم كمية طعامك.



الرجيم الآسيوي

كما يشجعك الرجيم الآسيوي على شرب الكثير من الماء والشاي، يمكنك اختيار خلطات شاي خاصة لفقدان الوزن، خاصة الشاي الأخضر غير المحلى بالسكر.

لا يحد النظام الغذائي الآسيوي لفقدان الوزن من تناول السعرات الحرارية، ولكن يعتقد الآسيويون أنه يجب أن تأكل حتى تشعر بالشبع بنسبة 80٪، وهذه الخطة الغذائية متوازنة تمامًا، وتوفر لك جميع العناصر الغذائية الأساسية.



الرجيم الآسيوي

الرجيم الآسيوى يقوم على عدة أطعمة يمكن تناولها:

- زيادة استهلاك الفاكهة والخضار.

- تناول المزيد من المكسرات والبقوليات.

- تناول البروتينات مثل فول الصويا والأسماك والمحار (يمكنك أيضًا تناول اللحوم، ولكن ليس كعنصر أساسي في الوجبة، بدلاً من كونها مقبلات).

- تناول المزيد من الحبوب الكاملة.

- يجب أن تكون هناك ضرورة أخرى لهذه الخطة الغذائية وهي تناول الطعام ببطء ووعي يجب أن تركز على طعامك وتتذوق كل قطعة من وجبتك.