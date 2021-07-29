شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على وزن معتدل أبرزها.. اعرف طرق الوقاية من مرض السكري النوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للأشخاص الذين يعانون من عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري من النوع الثانى اتخاذ خطوات لمنع ظهور المرض، وتشمل عوامل الخطر هذه مقدمات السكري ، وهي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من مرض السكرى، بحسب موقع medicalnewstoday.

تتضمن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني اتباع نظام غذائي مغذي، والحفاظ على وزن معتدل ، وممارسة الرياضة بانتظام.

الوقاية من مرض السكري من النوع الثانى

يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع الثانى إلى مجموعة من الحالات الصحية، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والعمى والفشل الكلوي، لذا فإن الوقاية من المرض قد تقلل أيضًا من مخاطر هذه المضاعفات الخطيرة.

تتضمن الوقاية اعتماد ممارسات نمط الحياة المختلفة التي تعزز الصحة وتقدم أيضًا فوائد أخرى، مثل المزيد من الطاقة والنوم الأفضل.

1. تناول نظام غذائي غنى بالعناصر الأساسية

يشمل الأكل الجيد تضمين الأطعمة المغذية في النظام الغذائي مع تجنب الأطعمة التي يمكن أن تضر بالصحة توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باتباع نظام غذائي غني بما يلي:

-الفاكهة.

-الخضراوات غير النشوية ، مثل السبانخ والفطر والبروكلي.

البروتينات الخالية من الدهون، والتي تشمل الديك الرومي والدجاج والأسماك والزبادي اليوناني العادي والبقول والبيض.

-الحبوب الكاملة ، مثل دقيق الشوفان والكينوا والأرز البني.

-الماء والمشروبات غير المحلاة.

ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتجنب ما يلي:

-المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والرياضية وعصير الفاكهة.

-الأطعمة المصنعة ، بما في ذلك الرقائق وألواح الجرانولا والحلويات والأطعمة السريعة واللحوم المحفوظة والوجبات الخفيفة المعبأة.

-الدهون المتحولة الموجودة في السمن النباتي والمخبوزات المعبأة والأطعمة الخفيفة والعديد من الأطعمة المقلية.

2. الوصول إلى وزن معتدل والحفاظ عليه

إذا كان الشخص المصاب بمقدمات السكري يعاني من زيادة في وزن الجسم ، فيمكنه الوقاية من السكري عن طريق فقدان 5٪ من وزنه.

يمكن أن يؤدي اختيار الأطعمة الصحية في معظم الأوقات إلى قطع شوط طويل في إدارة الوزن لأن معظم هذه الخيارات منخفضة السعرات الحرارية بشكل طبيعي.

تنصح جمعية السكري الأمريكية (ADA) بالقيام بما يلي لفقدان الوزن:

التقليل من تناول السعرات الحرارية والدهون.

تناول الفطور يومياً.

البقاء نشطا بدنيا.

مشاهدة أقل من 10 ساعات من التلفزيون في الأسبوع.

مراقبة التقدم عن طريق فحص وزن الجسم مرة واحدة في الأسبوع في نفس الوقت من اليوم.

3. مارس التمارين الرياضية بانتظام

تعزز التمارين الرياضية جميع جوانب الصحة، بما في ذلك الوقاية من مرض السكري، يجب أن يهدف الشخص إلى ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في 5 أيام من الأسبوع. إذا كان الشخص غير معتاد على ممارسة الرياضة ، فعليه التحدث مع الطبيب لتحديد الأنشطة الأفضل بالنسبة له.

قد يجد الناس أنه من المفيد تحديد هدف للياقة البدنية ثم البدء في تمرين روتيني ببطء، وزيادة الوقت والشدة تدريجيًا حتى يصلوا إلى هدفهم.

4. التوقف عن التدخين

لدى المدخنين 30-40٪ مخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بغير المدخنين. بالإضافة إلى ذلك ، كلما زاد تدخين الشخص ، زادت احتمالية تطور الحالة.

تشير الدراسات إلى أن الأنسولين يصبح أكثر فعالية لمدة 8 أسابيع بعد الإقلاع عن التدخين الأنسولين هو الهرمون الذي يخفض مستويات السكر في الدم.

5. السيطرة على ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر آخر لمرض السكري. استعرض التحليل التلوي لعام 2015 السجلات الطبية لأكثر من 4 ملايين من البالغين الأصحاء وقارنت هذه البيانات مع تلك من الدراسات التي أبلغت عن ظهور مرض السكري الجديد وارتفاع ضغط الدم، وأشار التحليل إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسكري.

يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من خلال:

-اختيار الأطعمة التي تحتوي على أقل من 400 ملليجرام من الصوديوم لكل وجبة.

استخدام التوابل والأعشاب بدلاً من الملح لإضفاء نكهة على الطعام.

تناول الخبز والحبوب الكاملة.

التحدث مع الطبيب عن الأدوية التي تقلل ضغط الدم المرتفع.

6. ابحث عن طرق للاسترخاء

عندما يعاني الشخص من الإجهاد، فإن الهرمونات التي يفرزها الجسم يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم أو ارتفاعها بشكل غير متوقع يعني هذا الارتباط بين العقل والجسم أنه إذا تحسنت الصحة العقلية، فقد تتحسن الصحة البدنية أيضًا، بما في ذلك العمليات الجسدية التي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع الثاني وبالتالي، من المفيد إيجاد طرق للاسترخاء.

تشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن الإجهاد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأن اليوجا تقلل التوتر بشكل فعال.