 كيفية إنقاص الوزن في الصيف برجيم سلطات البطيخ والشمام 

بيروت - نادين محمد - من المهم انقاص الوزن في فصل الصيف. فهذا يعود بالعديد من الفوائد على الصحة. كما انه يتيح السفر والتنقل مع الشعور بالراحة التامة. ومن الممكن التوصل الى تحقيق هذا الهدف من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. وهو يقوم عادة على تناول المأكولات المغذية الغنية بالالياف والفيتامينات والمعادن. كما يعني التوقف عن استهلاك الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والسكريات. ومن اجل انقاص الوزن في الصيف من المفيد ايضاً تطبيق رجيم مؤقت يقوم على تناول سلطات البطيخ والشمام.

السلطة لخسارة الوزن

من اجل انقاص الوزن في الصيفن من المفيد جداً تناول السلطة على انواعها. ونقل موقع سانتي بلاس الفرنسي عن اختصاصية التغذية الفرنسية فيرونيك لييجوا قولها في هذا السياق انه من المهم ان تحتوي السلطة في هذه الحالة على.

- 100 الى 150 غ من النشويات.

- 60 الى 100 غ من البروتين.

- 20 الى 30 غ من الجبنة.

- 10 الى 15 غ من الفواكه المجففة.



من اجل التخلص من الوزن الزائد خلال فصل الصيف والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، يجب الحرص على تناول هذا النوع من السلطة خلال وجبتي الغداء والعشاء. ويمكن ان يضاف اليها طبق يحتوي على الدجاج المشوي من دون دهون او على السمك او على الستيك.

المقادير

4 اكواب من قطع البطيخ

نصف كوب من جبنة قليلة الدسم

ربع كوب من شرحات البصل الرفيعة

كوب من الخيار المقطع

ملعقتان وسط من عصير الليمون

القليل من الفلفل والملح والنعناع

الطريقة

1 يجب اولاً نقع شرحات البصل في عصير الليمون لبعض الوقت.

2 يضاف الخيار والبطيخ.

3 اخيراً تضاف البهارات والملح والنعناع.

4 تترك السلطة لتبرد في الثلاجة قبل ان يتم تناولها. ومن المهم اثناء اتباع رجيم سلطة البطيخ الحرص على شرب كمية مهمة من الماء خلال النهار وتناول الفطور الصحي وممارسة التمارين الرياضية مثل المشي لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة يومياً.



يساعد تناول هذه السلطة على انقاص الوزن في الصيف بفاعلية من خلال حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.



المقادير

كوب من مكعبات الاناناس

كوب من مكعبات الشمام

نصف كوب من العنب الاحمر

بضع اوراق روكا

مقادير الصلصة

ملعقة طعام من الخل

ملعقتا طعام من زيت الزيتون

ربع كوب من عصير البرتقال

ملعقتا طعام من بذور السمسم المشوية

ملعقتان وسط من العسل الطبيعي

الطريقة



1 توضع الروكا في وعاء كبير وتضاف اليها المكونات الاخرى ويتم الخلط جيداً.

2 يضاف الخل وبذور السمسم المشوية وهكذا تصبح السلطة جاهزة للاكل. ومن المهم الحرص على تناولها خلال وجبة العشاء قبل الساعة السابعة مساء. وخلال النهار يجب تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الدسم والدهون الضارة والسكر. كذلك من المفيد شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين يومياً وتناول الفواكه والخضار وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة. وهكذا يمكن انقاص الوزن في الصيف في مدة قصيرة جداً والاستمتاع بالعطلة حتى النهاية.



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