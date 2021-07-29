مشروبات طبيعية سحرية تخلصك من الأرق.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الخميس 29 يوليه 2021

يعاني الكثيرون من اضطرابات في النوم، خاصة الأرق والتوتر، ما يؤثر سلباً على جودة الصحة الجسدية والعقلية، بل وجودة الحياة بشكل عام.



ويلجاً من يعاني من هذه الاضطرابات إلى حلول يمكن أن تساعده على الاسترخاء، مثل مشاهدة فيلم، أو الاستحمام بماء دافئ، أو ممارسة اليوجا، لكن من أكثر الحلول شيوعاً في استدعاء الهدوء من أجل نوم عميق هي تناول المشروبات الطبيعية المهدئة.

فللمشروبات الطبيعية تأثير إيجابي في التغلب على الأرق، لكن إلى جانب ذلك من الضروري الأخذ في الاعتبار عدم التعرض للأشياء التي قد تحول دون أخذك قسط كافِ من الراحة، أو تجلب الأرق، مثل الإفراط في تناول المنبهات على سبيل المثال.

ويرشح الدكتور ستايسي ستيفنسون، أخصائي أمراض النوم، 5 مشروبات يمكن أن تساعد على الاسترخاء بسهولة:

الحليب الذهبي

هو في الأساس مشروب لاتيه الكركم، وهو المشروب الذي يفضله معظم أخصائيين النوم، لخصائصه المضادة للالتهابات، التي تساعد على الاسترخاء ليلًا دون عناء المحاولات.

شاي البابونج

يوصي الأطباء بشاي البابونج لاحتوائه على مادة apigenin وهي عبارة عن مركب بلوري من المغذيات النباتية يؤثر على مستقبلات في الدماغ، ما يساعدك على الاسترخاء. إلى جانب فعاليته في الشعور بمزيد من الهدوء.

العناب

يتمتع مشروب العناب بقدرة عالية على تخفيف التوتر، وتحسين جودة النوم، وتعزيز الأداء الصحي أثناء النهار، كما يتمتع بميزة إضافية، ألا وهي أنه لا يسبب الصداع بعد الاستيقاظ.

شاي اشواغاندا

يتميز شاي الأشواغاندا، بخصائص مهدئة للجسم، ويعتبر العشب واحدا من العلاجات التقليدية التي يتم استخدامها في طب الأيورفيدا وهو علم الطب التقليدي في شبه القارة الهندية.

عصير الكرز

ينصح بتناول عصير الكرز الحامض في المساء، لأنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات، حيث ثبُت أن شرب عصير الكرز اللاذع يحسن مدة النوم وجودته.