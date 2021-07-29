قلل الكربوهيدرات وتناول الخضراوات.. 6 طرق صحية لإنقاص الوزن

2. تناول البروتين والدهون والخضراوات

يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك، البروتين والدهون والخضراوات، وجزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، مع الحرص على التقليل من الكربوهيدرات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر، رفع الأثقال له فوائد جيدة بشكل خاص، ستحرق الكثير من السعرات الحرارية وتمنع عملية الأيض من التباطؤ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن، حاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لرفع الأثقال.



رفع الأثقال