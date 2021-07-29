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شكرا لقرائتكم خبر عن قلل الكربوهيدرات وتناول الخضراوات.. 6 طرق صحية لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك طرق لإنقاص الوزن بأمان، ومع ذلك فإن العديد من خطط الأكل تجعلك تشعر بالجوع أو عدم الرضا، وتعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والوجبات منخفضة السعرات الحرارية فعالة في إنقاص الوزن وقد يكون الالتزام بها أسهل من الأنظمة الغذائية الأخرى، فى خلال التقرير التالى هناك طرق صحية تساعدك على إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1. قلل من الكربوهيدرات المكررة
إحدى طرق إنقاص الوزن بسرعة هي تقليل السكريات والنشويات أو الكربوهيدرات، يمكن أن يكون ذلك من خلال نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو عن طريق تقليل الكربوهيدرات المكررة واستبدالها بالحبوب الكاملة.
2. تناول البروتين والدهون والخضراوات
يجب أن تتضمن كل واحدة من وجباتك، البروتين والدهون والخضراوات، وجزء صغير من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، مع الحرص على التقليل من الكربوهيدرات والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
3. التمارين الرياضية
يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة أكبر، رفع الأثقال له فوائد جيدة بشكل خاص، ستحرق الكثير من السعرات الحرارية وتمنع عملية الأيض من التباطؤ، وهو أحد الآثار الجانبية الشائعة لفقدان الوزن، حاول الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع لرفع الأثقال.
رفع الأثقال
4. شرب الكثير من الماء
يخلط الناس أحيانا بين الشعور بالعطش والجوع، يمكن أن ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية إضافية، لذلك من المهم شرب كمية كافية من الماء الذى يمنحك شعورًا بالشبع ويكبح رغبة الجوع لديك.
5. تجنب الوجبات السريعة
تجنب تناول الوجبات السريعة مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية الحلوة خاصة في المنزل، بدلاً من ذلك، اختر الوجبات الخفيفة الصحية، مثل الفاكهة والشوفان والفشار غير المملح أو غير المحلى وعصير الفاكهة.