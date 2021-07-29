شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع نتوءات اللسان وكيفية التخلص منها.. متى تشكل خطورة على الصحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتؤات اللسان من المشاكل الصحية التي تسبب ألما حادا وتعيق الشخص من تناول الطعام بشكل طبيعى، وقد تكون النتوءات على لسانك عبارة عن نتوءات أو تقرحات آفة أو تقرحات برد أو في حالات نادرة سرطان الفم.

ووفقا لتقرير لموقع insider إذا كان لديك نتوء على لسانك، فمن المحتمل أنه ليس "بثرة" لا يمكن أن تظهر البثور على اللسان لأن حب الشباب ناتج عن انسداد المسام أو البصيلات التي يفتقر إليها اللسان، بدلاً من ذلك ، فإن "بثور اللسان" هذه عبارة عن نتوءات يمكن أن تحدث لعدة أسباب تتراوح من غير مؤذية إلى أكثر خطورة.

أسباب نتؤات اللسان1. التهاب الحليمة اللسانى

التهاب الحليمة اللساني، الذي يشار إليه عادة باسم نتوءات الكذب، هو مرض شائع تظهر عندما تلتهب الحليمات ، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء أو بيضاء منتفخة.

المصطلح الطبي: الحليمات هي نتوءات صغيرة على اللسان تأوي براعم التذوق لدينا.

هناك سببان لحدوث نتوءات الكذب:

العدوى: إذا كان لديك نتوءات مصحوبة بحمى وتضخم في الغدد ، فمن المحتمل أن تكون ناجمة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، في هذه الحالة تكون العدوى معدية لذا يجب تجنب تقبيل الناس أو مشاركة المشروبات معهم.

محفز مثل الأطعمة الغنية بالتوابل أو الإجهاد: إذا لاحظت ظهور نتوءات على لسانك بعد تناول أطعمة معينة أو المرور بفترات مرهقة، فقد يكون لديك "نتوءات عابرة" تختفي في غضون أيام قليلة.

كيفية علاجها: إذا كانت نتوءات الكذب مصحوبة بأعراض تشير إلى الإصابة يجب عليك مراجعة الطبيب للتشخيص والعلاج المناسبين في الحالات الأكثر خطورة ، قد تحتاج إلى وصف أدوية مثل المضادات الحيوية لاستهداف العدوى.

الحفاظ على نظافة الفم.

الشطف بالماء المالح.

تجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية.

يمكنك تهدئة الأعراض من خلال:2. قروح كانكر

قروح كانكر هي آفات بيضاء داخل الفم وعادة ما تكون مؤلمة قد تظهر على شكل نتوء أو قرحة سطحية ، ويمكن أن تختلف في الحجم قد تؤثر على اللثة أو داخل الخدين أو اللسان.

إجهاد.

طعام حار.

تهيج معجون الأسنان بسبب كبريتات لوريل الصوديوم.

استجابات الحساسية.

مستويات منخفضة من فيتامين ب 12.

تشمل الأسباب الشائعة لقروح الآفات ما يلي:

كيفية علاجه: تقرحات كانكر ستحل من تلقاء نفسها في غضون سبعة إلى عشرة أيام، في غضون ذلك أحد أفضل العلاجات لتقليل مدة وتهيج قرح القرحة هو استخدام شطف الماء المالح، وخلط كوب واحد من الماء الدافئ مع ملعقتين كبيرتين من الملح، إذا كان الألم شديدًا، يمكنك أيضًا البحث عن غسول للفم يتم تسويقه خصيصًا للتقرحات التي تساعد على تخدير الفم.

3. القروح الباردة

قروح البرد هي آفات معدية يسببها فيروس الهربس البسيط ، عادةً HSV-1 (نوع فيروس الهربس البسيط 1) هذا أمر شائع للغاية وهى تشبه البثور نتوءات حمراء ومرتفعة ومؤلمة تحدث عادةً خارج الفم حول الشفتين ، ولكن من الممكن أن تحدث على لسانك أيضًا.

كيفية علاجه: نظرًا لأن الهربس معدي، فمن المهم تجنب التقبيل أو مشاركة المشروبات والطعام.

4. سرطان الفم

في حين أنه من الأرجح أن نتوء اللسان ناتج عن إحدى الحالات المذكورة أعلاه ، فإن سرطان الفم هو احتمال، سرطان الفم قد يظهر كنمو أو قرحة مستمرة إذا كان لديك نتوء لا يختفي في غضون أسبوعين ، فاستشر طبيب الأسنان الخاص بك قد يقومون بأخذ خزعة إذا اشتبهوا في الإصابة بالسرطان.

كيفية علاجه: سيحدد طبيبك علاج سرطان الفم ، لكنه قد يشمل الخزعات والقطع، وفي الحالات الأكثر خطورة ، العلاج الكيميائي والإشعاعي ومع ذلك ، فإن أفضل علاج هو الوقاية ، مما يعني تجنب التبغ.