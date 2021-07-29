شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المشروم الصحية عديدة.. أبرزها خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر المشروم أو عيش الغراب بمذاقه الجيد وفوائده الصحية المختلفة، فهو غني بكمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، التى تشكل إضافة ممتازة لنظامك الغذائي، وتضيف نكهة إلى العديد من الوصفات المختلفة، وهو أيضاً من الأطعمة التي تساعدك في إنقاص الوزن، نتعرف في هذا التقرير على فوائد المشروم الصحية، بحسب موقع "webmd".

فوائد المشروم

فوائد المشروم الصحية لا حصر لها، فهو من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، والمشروم محمل بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المعززة للصحة، وقد تم الاعتراف بها منذ فترة طويلة على أنها جزء مهم من أي نظام غذائي، كما أنها مصدر جيد لفيتامين د، وهو عنصر مهم في صحة العظام والمناعة.

يعتبر المشروم مصدرًا ممتازًا للزنك، وهو عنصر أساسى، حيث يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الحيوية لجهاز المناعة وهو ضروري أيضًا لضمان النمو الأمثل للرضع والأطفال.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون عددًا من الأسباب الممتازة الأخرى لدمج المشروم في نظامك الغذائي، مثل:

يساعد في انخفاض ضغط الدم

-يعتبر المشروم من المصادر الغنية بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي معروف بتقليل التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه الصوديوم على جسمك، يقلل البوتاسيوم أيضًا من التوتر في الأوعية الدموية، مما قد يساعد في خفض ضغط الدم.

-تعزيز جهاز المناعة

ثبت أن تأثير الفطر المضاد للالتهابات يحسن بشكل كبير من كفاءة جهاز المناعة ووجدت الأبحاث أن الفطر يساعد في تحفيز جهاز المناعة، ويعزز قدرته على هزيمة الأجسام الغريبة ويجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

فقدان الوزن

وجدت الدراسات طويلة وقصيرة المدى على حد سواء أن المشروم ، إلى جانب ممارسة الرياضة وتغييرات نمط الحياة الأخرى، يمكن أن يكون له تأثير مهم على فقدان الوزن.

على سبيل المثال ، بعد أن طُلب منهم استبدال 20 % من استهلاكهم للحوم البقر بالمشروم ، أظهر المشاركون في البحث تحسنًا في مؤشر كتلة الجسم ومحيط البطن.

يُعتقد أيضًا أن مضادات الأكسدة الموجودة في عيش الغراب تقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

غني بالعناصر المغذية

الفطر مصدر غني ومنخفض السعرات الحرارية من الألياف والبروتين ومضادات الأكسدة قد تخفف أيضًا من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة، مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والسرطان والسكري.

إنها أيضًا مصادر رائعة لـ:

-السيلينيوم

-النحاس

-الثيامين

-المغنيسيوم

-الفوسفور