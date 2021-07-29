شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيروس إبشتاين بار ؟ اعرف أعراضه وعلاقته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية عن إصابة طفل كندي يبلغ من العمر 12 عامًا بفيروس إبشتاين بار الذي تسبب في تحول لون لسانه إلى الأصفر، وذلك بعد أن شخص الأطباء حالته بعد قدومه إلى المستشفى يعانى لمدة 4 أيام من التهاب الحلق والبول الداكن، ووجد أنه مصاب باليرقان، وكان مستوى الهيموجلوبين 6.1 جرام لكل ديسيلتر وتم تشخيصه بمرض فقر الدم الانحلالي الحاد الناجم عن الـفيروس إبشتاين-بار

وأضاف التقرير: "بعد خروجه ، تعافى بشكل جيد ، وشفى لسانه تدريجيًا مع عودة مستويات البيليروبين إلى وضعها الطبيعي".



فيروس ايبشتاين بار

ما هو فيروس ابشتاين بار؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فيروس إبشتاين بار (EBV) ، المعروف أيضًا باسم فيروس الهربس البشري 4 ، هو عضو في عائلة فيروس الهربس، وهو أحد أكثر الفيروسات البشرية شيوعًا، تم العثور على هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم، وينتشر فيروس إبشتاين بار بشكل شائع من خلال سوائل الجسم، وخاصة اللعاب يمكن أن يسبب EBV عدد كريات الدم البيضاء المعدية .

الحمى

الطفح الجلدي

الإعياء

آلام بالجسم

إلتهاب الحلق

الصداع

انتفاخ الكبد

تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة

تورم الطحال

فقدان الشهية

تشمل الأعراض الشائعة لفيروس Epstein-Barr ما يلي:

يتطلب تشخيص هذه الحالة تقييم الأعراض واختبارات الدم، لا يوجد لقاح متاح لفيروس إبشتاين بار، لذلك تتطلب طرق العلاج تناول السوائل وأخذ الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والراحة في الفراش، ويعد فيروس إبشتاين بار مرضًا شديد الانتشار ويمكن أن ينتقل من خلال مشاركة الطعام والشراب، ومن الضروري اتباع الأساليب الاحترازية لضمان منع انتشاره.

فيروس إبشتاين بار وكورونا

وفقًا لدراسة علمية فإن إعادة تنشيط فيروس Epstein-Barr قد يساهم في تطوير حالات وأعراض كورونا الشديدة وطويلة الأمد .

من جانبه، قال دافيد هيورلي أستاذ وعالم الأحياء الدقيقة الجزيئية في جامعة جورجيا والمؤلف المشارك للدراسة: "وجدنا معدلات مماثلة لإعادة تنشيط EBV في أولئك الذين عانوا من أعراض كورونا طويلة لعدة أشهر، الأعراض التي بدأت بعد أسابيع فقط من اختبار فيروس كورونا، وقد أشار هذا لنا إلى أن إعادة تنشيط فيروس ابشتاين بار من المحتمل أن تحدث في وقت واحد أو بعد الإصابة بكورونا بفترة وجيزة. "