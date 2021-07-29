شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص الوزن والحفاظ على نجاح خطة الدايت.. منها زود نشاطك البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثيرون مشكلة شائعة فى أي نظام ريجيم وهى الشعور بالملل من أنظمة الدايت، لكن يمكن حل هذه المشكلة باتباع مجموعة من النصائح التي تساعدك على إنقاص الوزن والوصول لهدفك، نتعرف فى هذا التقرير على 5 نصائح لإنقاص الوزن والحفاظ على الدايت، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

5 نصائح لإنقاص الوزن والحفاظ على الدايت

تقييد السعرات الحرارية في برنامج مخصص

يمكن أن يختلف النظام الغذائي الصحيح لفقدان الوزن من شخص لآخر، لذا يجب تخصيص النظام الغذائي لكل شخص حسب رؤية طبيب التغذية. تقييد السعرات الحرارية هو الخطوة الأولى فقط ولن تستمر للأبد، فبمجرد أن تفقد وزنك، يجب أن تتحول إلى تناول سعرات حرارية أكثر اعتدالًا ومتوازنة مع النشاط الرياضى المنتظم الذى ستقوم به.

اطلب الدعم

اطلب الدعم الجماعي من الأصدقاء الذين يحاولون إنقاص وزنهم أيضاً أو الدعم من العائلة حتى تستكمل رحلة إنقاص الوزن.

تذكر أن فقدان الوزن يتعلق أيضًا بطريقة تفكيرك

إنقاص الوزن ما الذي يدفعنا إلى اتخاذ خيارات صحية أو غير صحية؟ سيسمح لك تذكر ذلك بالانغماس في الإجراءات التي تغير سلوكك بشكل إيجابي بدلاً من تهدئته بزيادة السعرات الحرارية أو عدم الحركة وأفضل شيء يمكنك القيام به هو التحلي بالصبر واللطف مع نفسك.

ضع في اعتبارك دور الدواء

من خلال العمل مع طبيبك، قد يكون من المناسب التفكير في مثبطات الشهية، والأدوية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لفقدان الوزن لتعزيز جهودك في إنقاص الوزن.

زيادة النشاط البدنى

كن مبدعا في الطريقة التي تتحرك بها، ليس من الضروري أن تكون في صالة ألعاب رياضية، فقط تحرك أكثر مما تفعل الآن.

التكرار (كم مرة) ، والشدة (مدى صعوبة) والوقت (كم من الوقت) هي المكونات المهمة عند محاولة إنقاص الوزن والحفاظ عليه، ابدأ ببطء حتى تتمكن من زيادة قدرتك على التحمل تدريجيًا.

لفقدان الوزن والحفاظ عليه، انظر إلى ما وراء فقدان الوزن الأولي إلى تغيير دائم في سلوكيات نمط الحياة واعلم أن جهودك لن تضيع.