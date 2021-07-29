شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأعراض الجديدة لـ متغير دلتا وسط مخاوف من موجة جديدة لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يلوح الخوف من موجة جديدة من فيروس كورونا بشكل كبير، حذر خبراء الصحة من أن المرضى الذين يصابون بأخطر أنواع الدلتا من فيروس كورونا قد بدأوا يظهرون أعراضًا مختلفة إلى حد ما.

تم التعرف على متغير دلتا من كورونا لأول مرة فى الهند وأصبح أحد السلالات السائدة للفيروس فى جميع أنحاء العالم، فهو أحد أكثر أنواع فيروس كورونا عدوى ومعدية، ووفقًا للخبراء فإن البديل الجديد قادر على التهرب من درع الجسم المضاد الناتج عن اللقاح وإصابة الشخص بشدة.

ومع ذلك يمكن للقاحات أن تحافظ على معدل وفيات الأفراد المصابين تحت السيطرة، ونقل عن الخبراء قولهم وفقا لموقع "health site": "تظهر الدلتا بشكل أكبر بين أولئك الذين لم يتلقوا لقاحاتهم، والأفراد غير المحصنين هم أكبر حاملي فيروس دلتا".

صرح خبراء الصحة أن المرضى المصابين بمتغير دلتا منكورونا بدأت تظهر عليهم بعض الأعراض الجديدة للعدوى، فى الواقع لم يدرك العديد من المرضى أنهم أصيبوا بالفيروس حتى تشتد حدة تلك الأعراض، وتشمل:

- الحمى أو القشعريرة.

- سعال جاف.

- ضيق أو صعوبة في التنفس.

- التعب الشديد.

- آلام في العضلات أو الجسم بوجه عام.

- صداع حاد.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- التهاب الحلق.

- احتقان في الصدر.

- سيلان الأنف.

- الغثيان أو القيء.

- إسهال.

حذر الرئيس السابق للجمعية الطبية لولاية أوكلاهوما بالهند الدكتور جورج مونكس من أن متغير دلتا الذى تم تحديده حديثًا "يمكن أن يسبب مشاكل مثل السعال وضيق التنفس والحمى وآلام الجسم والاحتقان وغير ذلك، وقد لا تفقد حاسة التذوق والشم".