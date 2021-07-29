شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 علاجات منزلية لآلام المعدة.. أبرزها الزنجبيل وخل التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من آلام في المعدة، تتراوح من شيء بسيط مثل تناول الدواء على معدة فارغة إلى شيء أكثر خطورة مثل القرحة، وفى السطور القادمة نعرض الأسباب الشائعة لآلام المعدة ونقدم لك خمسة علاجات منزلية طبيعية أثبتت فعاليتها في تخفيف الألم والشعور بالتحسن، وفقا للتقرير المنشور بموقع " insider".

عادةً ما تستمر آلام المعدة الحادة قصيرة المدى لمدة تتراوح بين يومين لثلاثة أيام ولا تتطلب بالضرورة زيارة الطبيب، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لآلام المعدة الحادة قصيرة المدى.

الغازات وعسر الهضم

رد فعل تحسسي تجاه الطعام

تسمم غذائي

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة

تناول بعض الأدوية على معدة فارغة

الإمساك

التوتر والقلق

التهاب الزائدة الدودية

يمكن أن يكون ألم المعدة المزمن علامة على حالة كامنة أكثر خطورة ويجب وقتها زيارة الطبيب، مثل:

القولون العصبي

قرحة المعدة

حصوات المرارة

التهاب البنكرياس

أفضل علاجات لآلام المعدة

أكد رودولف بيدفورد، طبيب أمراض الجهاز الهضمي، أن العديد من المرضى يستجيبون جيدًا للعلاجات المنزلية، سواء كانت طبيعية أو بدون وصفة طبية، وفيما يلي خمس علاجات للمساعدة في تخفيف الألم:

1.الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي يستخدم منذ العصور القديمة، يُعتقد أن الأشخاص القدماء في الهند والصين قد استخدموا الزنجبيل منذ 5000 عام لعلاج أمراضهم.

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف آلام المعدة لأنه يعمل كمضاد للالتهابات، و يمكن أن يخفف ويمنع الغثيان والقيء.

2.النعناع

النعناع يوفر الراحة من آلام المعدة والغازات والانتفاخ، هذا لأن المكونين الرئيسيين في النعناع وهما المنثول وميثيل الساليسيلات، لهما خصائص مضادة للتشنج، مما يعني أنهما يخففان التشنجات مثل تلك التي قد يعاني منها مرضى القولون العصبي.





3. وسادة التدفئة

استخدام وسادة التدفئة أو زجاجة الماء الساخن يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المعدة لدى المرضى، فقط تأكد من وجود حاجز بين بشرتك ووسادة التدفئة أو زجاجة الماء لتجنب الحروق، استلق في وضع مريح ثم ضعه على الجزء العلوي أو السفلي من البطن وتحديدًا فى مكان الألم.

تعمل الحرارة على إرخاء عضلات بطنك مما يساعد على تخفيف الألم المصاحب لتقلصات العضلات والغازات، تعتبر وسادات التدفئة رائعة إذا كان ألم المعدة ناتجًا عن التوتر والقلق.

4. ابق رطبًا

يمكن أن يسبب الجفاف خللًا في توازن المعادن في جسمك، مما يعطل وظائف الجسم الطبيعية ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الأعراض بما في ذلك آلام المعدة، إذا كان الألم ناتجًا عن الجفاف، فتأكد من حصولك على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت مريضًا وتتعرق كثيرًا أو تعاني من الإسهال أو تتقيأ لأن هذه الحالات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة الجفاف لديك.

5. خل التفاح المخفف

إذا كنت تتعامل مع آلام في المعدة ناتجة عن الغازات أو عسر الهضم، فقد يؤدي خل التفاح إلى المساعدة في الهضم، تناول كوب من الماء الدافئ وأضف عليه ملعقة كبيرة من خل التفاح وملعقة عسل.

لا ينصح بتناول خل التفاح وحده غير مخفف لأن الحموضة يمكن أن تهيج الحلق وتدهور مينا الأسنان، بالإضافة إلى ذلك، فإن خلطه بالماء والعسل يمكن أن يجعل الخل أكثر قبولًا عند تناوله.