صحة ورشاقة

“الصحة” : يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 5 ثواني - 12:36 صباحًا, 29 يوليو 2021 م

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أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.
وأبانت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً الانتباه إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.
وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال “تطبيق صحتي”، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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