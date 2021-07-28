صور.. معالم مصر الأثرية تشارك في اليوم العالمي للالتهاب الكبدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، إضاءة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الكبدي.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فإنّ مصر "تحتفل قريباً بحصولها على الإشهاد الدولي كأول دولة خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي سي".







وقالت الوزارة إنه جرى إنارة كل من: أهرامات الجيزة، قلعة صلاح الدين الأيوبي، مقر مجلس الوزراء بالعلمين، مجمع الإسماعيلية الطبي، معهد الكبد بالقاهرة، مستشفى معهد ناصر، مستشفى زايد التخصصي بالجيزة، مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولي في سيناء.





وأشار البيان إلى تسيير عدد من السيارات تجوب محافظات الجمهورية وفي محيط المستشفيات لتشجيع ودعم الأطقم الطبية، تقديرًا لمجهوداتهم في تنفيذ مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة المصريين.





وذكرت الوزارة أن ثقة المواطن في المنظومة الصحية وحرصه على المشاركة في مبادرات الصحة العامة تعد العامل الرئيسي في نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.



