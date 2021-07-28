كورونا في تركيا.. أعلى حصيلة يومية منذ أول مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت تركيا، الأربعاء، عن تسجيل أكبر حصيلة يومية من إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أول مايو/ أيار.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا قفزت إلى 22291 خلال 24 ساعة.

كما أظهرت أن عدد الوفيات اليومي بلغ 76 حالة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع.

وكان عدد الإصابات اليومية قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد تراجعه إلى مستوى منخفض بلغ 4418 في 4 يوليو/ تموز.

وتأتي الزيادة الأخيرة في أعقاب عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي عندما تدفق كثير من الأتراك على المنتجعات الساحلية المكتظة. لكن معدلات الإصابة كانت أعلى على ما يبدو في المناطق الشرقية من البلاد حيث تقل عملية التطعيم عن المتوسط العام.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 87% من الحالات الجديدة كانت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم بالكامل. وأضاف في بيان بثه التلفزيون أن معدل دخول المستشفيات ارتفع إلى 95% وناشد المواطنين الإسراع بأخذ اللقاح.



وقال إن الوضع الحالي لا يستدعي إعادة فرض القيود لمكافحة انتشار الفيروس لكنه لم يستبعد اللجوء إلى تلك الخطوة في المستقبل.

ويتوسل العاملون الصحيون إلى سكان مدينة ديار بكر التركية ليتلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 وينادون في الشوارع ليقبل الناس عليهم في وقت يشهد فيه شرق البلاد قفزة في حالات الإصابة وتحذر السلطات من أن التطعيم في المنطقة أقل من غيرها بكثير.



"يا أبناء ديار بكر الأعزاء، أفضل طريقة لحمايتكم من المرض هي التطعيم".. هكذا ينادي عامل صحي في مكبر للصوت من سيارة إسعاف في إطار حملة متجولة بدأت مع عيد الأضحى.

وقال سميح أردال وهو مسؤول صحي محلي إن الفرق الطبية المتجولة طعمت نحو 5000 شخص في 15 يوما زارت خلالها مناطق سكنية وقرى وقامت بتوعية الناس.

وتلقى قرابة نصف سكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة جرعة واحدة على الأقل من لقاح لكن الأقاليم الشرقية التي يسكنها الأكثر فقرا والتي يبدي الناس فيها شكوكا في اللقاحات شهدت تطعيما بطيء الوتيرة.

وتسببت الأقاليم الشرقية في أن تشهد تركيا حالات إصابة يومية يقترب عددها من 20 ألف حالة بعد أن كان المعدل نحو 5000 حالة يوميا منذ أسبوعين.