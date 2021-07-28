أعراض طبيعية تظهر لك بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:49 مساءً - بعد أن عملت بجد خلال الحمل للحفاظ على طفلك آمناً وصحياً. سيمر جسمك بمرحلة من التغيرات مرة أخرى. لكن في بعضها تكون أعراضاً لمشكلة صحية تحتاج إلى علاج، يمكنك إجراء بعض الفحوصات، لأن بعضها عادي ويتطلب منك اتباع بعض النصائح المفيدة في المنزل. مجموعة من الاختصاصيين والخبراء يجيبونك عن أسئلة قد تعانين من أعراضها، وتتوقعينها بعد الولادة.

ما هو وجع العجان؟

استخدمي الثلج الملفوف بالمنشفة لتخفيف الألم

العجان هو المنطقة الواقعة بين المنطقة التناسلية والمستقيم. وهي تتمدد وقد تتمزق أثناء المخاض والولادة الطبيعية. غالباً ما يكون مؤلماً بعد الولادة.

ما تستطيعين فعله:

مارسي تمارين كيجل، التي تقوي عضلات منطقة الحوض، لأداء تمارين كيجل، اضغطي على العضلات التي تستخدمينها لمنع نفسك من التبول (التبول). شدي العضلات لمدة 10 ثوانٍ ثم ارفعي الضغط عنها، حاولي القيام بذلك 10 مرات متتالية على الأقل، ثلاث مرات في اليوم.

ضعي أيضاً كمادة باردة على منطقة العجان، واستخدمي الثلج ملفوفاً في منشفة. أو يمكنك شراء الكمادات الباردة التي تقومين بتجميدها في الفريزر الخاص بك.

واجلسي على وسادة على شكل كعكة، كما يمكنك أخذ حمام دافئ، لكن امسحي المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخلف بعد الذهاب إلى الحمام، لمنع العدوى أثناء شفاء الجرح. كما يمكنك استشارة طبيبك حول تناول دواء لتخفيف الألم.

ما هي آلام ما بعد الولادة؟

آلام ما بعد الولادة هي تقلصات في البطن تشعرين بها عندما يعود الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الحمل. يجب أن تختفي التقلصات في غضون أيام قليلة. بعد الولادة مباشرة، يكون رحمك مستديراً وصلباً ويزن حوالي كيلو غرام، وبعد حوالي 6 أسابيع من الولادة، سيعود وزنه إلى 2 أوقية فقط.

ما تستطيعين فعله:

اسألي طبيبك عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكنك تناولها لمنع الألم.

ما هي التغيرات الجسدية بعد الولادة القيصرية؟

تعتبر الولادة القيصرية عملية جراحية كبرى، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتعافيْ. قد تكونين متعبة في الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى بعد العملية القيصرية لأنك فقدت دماً أثناء الجراحة. وقد يكون الجرح على بطنك مؤلماً.

ما تستطيعين فعله:

1 - اسألي طبيبك عن دواء لمنع الألم، واطلبي من شريكك وعائلتك وأصدقائك مساعدتك في رعاية الطفل وفي المنزل.

2 - احصلي على قسط من الراحة، ونامي عندما ينام طفلك، حتى عندما يغفو أثناء النهار.

3 – لا تجلسي القرفصاء، ولا ترفعي أي شيء أثقل من طفلك.

4 - ادعمي بطنك بالوسائد أثناء الرضاعة الطبيعية.

5 - اشربي الكثير من الماء للمساعدة في تعويض السوائل في جسمك.

ما هي الإفرازات بعد الولادة؟

بعد ولادة طفلك، يتخلص جسمك من الدم والأنسجة التي كانت داخل الرحم. وهذا ما يسمى الإفرازات. في الأيام القليلة الأولى، يكون لونه أحمر فاتحاً وغزيراً وقد يحتوي على جلطات دموية. بمرور الوقت، يصبح التدفق أقل وأفتح في اللون. قد يكون لديك إفرازات لبضعة أسابيع أو حتى لشهر أو أكثر.

ما تستطيعين فعله:

استخدمي الفوط الصحية حتى تتوقف الإفرازات.

ما هو احتقان الثدي؟

يحدث هذا عندما ينتفخ ثدياك لأنهما يمتلئان بالحليب. يحدث هذا عادة بعد أيام قليلة من الولادة، قد تشعرين بألم في ثدييك، لكن سيزول الانزعاج عادة بمجرد بدء الرضاعة الطبيعية بانتظام. إذا كنت لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد يستمر ذلك حتى يتوقف ثدياك عن إنتاج الحليب، عادة في غضون أيام قليلة.

ما تستطيعين فعله:

1 - أرضعي طفلك، وحاولي ألا تفوّتي وجبة أو تمضي وقتاً طويلاً بين الوجبات، ولا تتخطي الوجبات الليلية.

2 - قبل إرضاع طفلك، قومي بشفط كمية صغيرة من الحليب من ثديك بمضخة الثدي أو باليد.

3 - استحمي بماء دافئ أو ضعي مناشف دافئة على ثدييك للمساعدة على تدفق الحليب. إذا كان احتقانك مؤلماً، ضعي كمادات باردة على ثدييك.

4 - إذا كان حليبك يتسرب بين فترات الرضاعة، فارتدي مناشف داخل صدريتك حتى لا تتبلل ملابسك، وأخبري طبيبك إذا كان ثدياك متورمين ومؤلمين.

5 - إذا كنت لا تخططين للرضاعة الطبيعية، فارتدي حمالة صدر قوية وداعمة (مثل حمالة الصدر الرياضية).

ما هو ألم الحلمة؟

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، قد تتشقق حلمتاك خلال الأيام الأولى للولادة.

ما هو التورم؟

السوائل الزائدة في الجسم تسبب التورم

تعاني الكثير من النساء من تورم في أيديهن وأقدامهن ووجوههن أثناء الحمل. إنه ناتج عن السوائل الزائدة في جسمك، قد يستغرق زوال التورم بعض الوقت بعد ولادة طفلك.

ما تستطيعين فعله:

استلقي على جانبك الأيسر عند الراحة أو النوم، وارفعي قدميك.

حاولي أن تظلي هادئة وارتدي ملابس فضفاضة.

اشربي الكثير من الماء.

ما هي البواسير؟

ما هي البواسير

البواسير عبارة عن أوردة مؤلمة ومنتفخة في فتحة الشرج وحولها، قد تؤلمك أو تنزف، وهي شائعة أثناء الحمل وبعده.

ما تستطيعين فعله:

1 - اجلسي في حمام دافئ.

2 - استخدمي رذاذاً أو كريماً من دون وصفة طبية لتخفيف الألم.

3 - تناولي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفواكه والخضروات والخبز والحبوب الكاملة.

4 - اشربي الكثير من الماء.

5 - حاولي ألا تضغطي كثيراً عند الخروج إلى الحمّام.

ما هو الإمساك؟

يحدث الإمساك عندما تكون حركة أمعائك بطيئة، أو ربما غير موجودة أصلاً؛ حيث يصعب إخراج البراز، مصحوباً بالغازات، وقد يحدث هذا لبضعة أيام بعد الولادة.

ما تستطيعين فعله:

1 - تناولي الأطعمة الغنية بالألياف.

2 - اشربي الكثير من الماء.

3 – واسألي الطبيب عن الدواء الذي يجب تناوله.

ما هي مشاكل المسالك البولية التي يمكن أن تحدث بعد الولادة؟

المشاكل البولية بعد الولادة

في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة، قد تشعرين بألم أو حرقة عند التبول، أو أنك قد لا تستطيعين ذلك. في بعض الأحيان قد لا تتمكنين من التوقف عن التبول. وهذا ما يسمى سلس البول. عادة ما تختفي هذه الأعراض عندما تصبح عضلات الحوض أقوى مرة أخرى.

ما تستطيعين فعله:

1 - اشربي الكثير من الماء.

2 – خذي مغطس حمام دافئ.

3 - إذا استمر الألم، استشيري الطبيب.

4 - مارسي تمارين كيجل لتقوية عضلات حوضك.

لماذا تتعرقين كثيراً بعد الولادة؟

يحدث هذا غالباً للأمهات الجدد، خاصة في الليل. إنه ناتج عن جميع الهرمونات المتغيرة في جسمك بعد الحمل.

ما تستطيعين فعله:

1 - نامي على منشفة للمساعدة في الحفاظ على الملاءات والوسادة جافة.

لا تستخدمي الكثير من البطانيات أو ترتدي ملابس دافئة للنوم.

لماذا تشعرين بالتعب بعد الولادة؟

ربما تكونين قد فقدت الدم أثناء المخاض والولادة، هذا يمكن أن يجعل جسمك متعباً. أو ربما لا يسمح لك طفلك بالنوم طوال الليل!

ما تستطيعين فعله:

1 - نامي عندما ينام طفلك، حتى عندما يغفو أثناء النهار.

2 - تناولي الأطعمة الصحية، مثل الفاكهة والخضروات وخبز الحبوب الكاملة والمعكرونة واللحوم الخالية من الدهون والدجاج. وقللي من تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون.

3 - اطلبي من شريكك وعائلتك وأصدقائك المساعدة في التعامل مع الطفل وفي المنزل.

4 - الحد من الزوار. حيث سيكون لديك متسع من الوقت للعائلة والأصدقاء لمقابلة طفلك الجديد عندما تشعرين بالراحة.

متى يمكنك إنقاص الوزن بعد الولادة؟

إنقاص الوزن بعد الولادة

بغض النظر عن وزنك قبل الحمل. يساعد تناول الطعام الصحي والنشاط كل يوم على تعزيز مستوى طاقتك ويمكن أن يجعلك تشعرين بتحسن. إذا كان وزنك صحياً فأنت أقل عرضة للإصابة بحالات صحية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، أما إذا كنت تعانين من زيادة الوزن أو نقصه. وفقط في حالة الحمل مرة أخرى، أو إذا كنت تخططين لإنجاب طفل آخر في وقت ما في المستقبل، فمن الأفضل أن تكوني بوزن صحي قبل الحمل التالي.

ما تستطيعين فعله:

1 - تحدثي إلى اختصاصية التغذية إذا كنت تعانين من زيادة الوزن قبل الحمل، فقد ترغبين في إنقاص وزنك أكثر مما اكتسبته أثناء الحمل.

2 - تناولي الأطعمة الصحية. وقللي من تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون.

3 - اشربي الكثير من الماء.

4 – إذا كنت قد أجريت، عملية قيصرية، ببطء فزيدي نشاطك بمرور الوقت. مثل المشي والسباحة فهي من الأنشطة الرائعة للأمهات الجدد.

5 - أرضعي طفلك. تساعد الرضاعة الطبيعية على حرق السعرات الحرارية. يمكن أن يساعدك ذلك على إنقاص الوزن الذي اكتسبته أثناء الحمل بشكل أسرع مما لو لم تكوني ترضعينه.

6 - لا تحاولي إنقاص الكثير من الوزن بسرعة كبيرة، يحتاج جسمك إلى العناصر الغذائية من الطعام للشفاء. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فإن فقدان الوزن بسرعة كبيرة يمكن أن يقلل من إدرار الحليب.

7 - لا تشعري بالسوء إذا لم تفقدي الوزن بالسرعة التي تريدينها. يستغرق جسمك وبطنك وقتاً في استعادة شكلهما. الحفاظ على لياقتك بمرور الوقت أكثر أهمية من استعادة لياقتك بعد الولادة مباشرة.

ما التغيرات الجلدية التي يمكن أن تحدث بعد الولادة؟

قد يكون لديك علامات تمدد على بطنك نتيجة الحمل. بعض النساء يصيبهن أيضاً في أفخاذهن وأردافهن وقد لا تختفي هذه العلامات بعد الولادة، لكنها تتلاشى بمرور الوقت.

ما تستطيعين فعله:

استخدمي الكريمات أو المستحضرات على بشرتك. هي لا تخلصك من علامات التمدد، لكنها يمكن أن تساعد في تقليل الحكة المصاحبة لعلامات التمدد.

ما تغيرات الشعر التي يمكن أن تحدث بعد الولادة؟

تساقط الشعر بعد الولادة

ربما بدا شعرك أكثر كثافة وامتلاءً أثناء الحمل. وذلك لأن ارتفاع مستويات الهرمونات في جسمك جعلك تفقدين شعرك بشكل أقل، لكن بعد ولادة طفلك، قد يتساقط شعرك. ويتوقف ذلك عادة في غضون 6 أشهر بعد الولادة. ثم يستعيد شعرك امتلاءه الطبيعي في غضون عام.

ما تستطيعين فعله:

1 - كلي الكثير من الفواكه والخضروات، لحماية شعرك ومساعدته على النمو.

2 - كوني لطيفة مع شعرك، ولا ترتدي ذيل الحصان الضيق أو الضفائر أو البكرات، يمكن لهذه الأشياء أن تسحب شعرك وتضغط عليه.

3 - استخدمي الإعداد البارد في مجفف شعرك.

متى تعود دورتك الشهرية مرة أخرى بعد الحمل؟

إذا كنت لا ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد تبدأ دورتك الشهرية مرة أخرى بعد 6 إلى 8 أسابيع من الولادة. إذا كنت مرضعة، فقد لا تبدأ مرة أخرى لعدة أشهر. بعض النساء لا تعاودهن الدورة الشهرية مرة أخرى حتى يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية. عندما تعود دورتك الشهرية، قد لا تكون كما كانت قبل الحمل. قد يكون أقصر أو أطول مما كانت عليه. بمرور الوقت، غالباً ما تعود إلى ما كانت عليه قبل الحمل.

متى يمكنك الحمل مرة أخرى؟

متى يمكنني الحمل مرة أخرى؟

يوصي العديد من مقدمي الرعاية الصحية بالانتظار من 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة لمنح جسمك وقتاً للشفاء قبل ممارسة العلاقة الزوجية. عندما تكونين مستعدة فكوني حذرة، يمكنك الحمل حتى قبل أن تبدأ دورتك الشهرية. هذا لأنه قد يتم إطلاق بويضة قبل أن تعود الدورة الشهرية مرة أخرى.

ما تستطيعين فعله:

استخدمي وسائل تحديد النسل للتأكد من أنكِ لن تحملي مرة أخرى حتى تكوني جاهزة. مثل اللولب، وحبوب منع الحمل . تحدثي إلى طبيبك عن الموانع التي يمكنك أخذها، خاصة إذا كنت ترضعين طفلك، يمكن لبعض أنواع موانع الحمل أن تقلل من إدرار الحليب. فالرضاعة الطبيعية لا تمنع الحمل.

بالنسبة لمعظم النساء، من الأفضل الانتظار لمدة 18 شهراً على الأقل (سنة ونصف) بين الولادة والحمل مرة أخرى. يزيد الوقت القصير جداً بين فترات الحمل من خطر الولادة المبكرة (قبل 37 أسبوعاً من الحمل). من المرجح أن يعاني الأطفال الخدج من مشاكل صحية أكثر من الأطفال المولودين في الوقت المحدد. يحتاج جسمك إلى وقت للتعافي تماماً من الحمل الأخير قبل أن يكون جاهزاً للحمل التالي.

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة؟

اكتئاب ما بعد الولادة

هي مشاعر حزن قد تشعر بها المرأة في الأيام القليلة الأولى بعد ولادة طفل. يمكن أن تحدث الكآبة النفاسية بعد يومين إلى ثلاثة أيام من ولادة طفلك ويمكن أن تستمر حتى أسبوعين. عادة ما تختفي من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى أي علاج.

ما تستطيعين فعله:

1 احصلي على أكبر قدر ممكن من النوم.

2 - اطلبي المساعدة من شريكك وعائلتك وأصدقائك. أخبريهم بالضبط ما يمكنهم فعله من أجلك.

3 - خذي وقتك لنفسك. اطلبي من شخص تثقين به أن يراقب طفلك حتى تتمكني من الخروج من المنزل.

4 - تواصلي مع الأمهات الجدد الأخريات، للتعرف على تجاربهن.

إذا كانت لديك مشاعر حزينة استمرت أكثر من أسبوعين، فاخبري طبيبك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.