تعرفوا على عوارض التهاب اللوزتين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يُعتبر التهاب اللوزتين عدوى بكتيرية أو فيروسية تصيب اللوزتين الموجودتين في الحلق ويرافقه عدة عوارض وأكثرها شيوعًا هو إلتهاب الحلق.

ومن المعروف بأن الحلق هو قناة تربط الفم والأنف بالمريء والحنجرة، وبالتالي فإنه يسمح للطعام بالمرور من الفم إلى المريء، وللهواء بالمرور إلى الحنجرة ومنها الى القصبة الهوائية والرئتين.

من العوارض الرئيسية:

ـ الألم عند البلع، وغالبًا ما ينتقل الى الأذنين.

-إرتفاع في الحرارة، الشعور بالغثيان، التعب، الصداع، إضطراب الجهاز الهضمي، رائحة الفم الكريهة وصوت مكتوم.

-إذا تكرر إلتهاب اللوزتين، يطلق عليه إلتهاب اللوزتين المزمن.

-إفرازات بيضاء في اللوزتين.

-سعال جاف.

– صداع.

– تعب.

– وخز أو حكة في الحلق.

– رائحة الفم الكريهة.

ويؤدي وجود عوامل معينة إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب اللوزتين، بما في ذلك التدخين، التواجد في أماكن معينة مثل المستشفيات أو المدارس ، إنخفاض الدفاعات المناعية، إلتهاب اللوزتين غير المعالج، والتلوث.