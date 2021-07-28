كورونا في لبنان.. ارتفاع كبير بأعداد الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت إصابات فيروس كورونا (كوفيد-19) في لبنان حاجز الألف إصابة لليوم الثاني على التوالي، في مشهد غير معهود منذ أكثر من شهرين.

وكانت أعداد الإصابات في لبنان انخفضت بشكل كبير في الشهرين الأخيرين، ولم يعد يسجل أكثر من 300 إصابة في اليوم بأقصى حد.

وسجل لبنان، الأربعاء، وفاتين و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 64 حالة لوافدين من الخارج، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبات العدد التراكمي للوفيات 7897، والإصابات الكلية 558369، منذ بداية الأزمة في فبراير/ شباط 2020، فيما سجل يوم الثلاثاء 1504 إصابات ووفاة واحدة.



أما على مستوى الفحوص، فتم إجراء 23960 فحصاً، لكن نسبة الفحوص الإيجابية التراكمية واصلت الارتفاع ووصلت إلى 5.2%.

وتزامن ارتفاع عدد الوفيات مع ارتفاع عدد المرضى، الذي وصل إلى 240 حالة، منها 94 في العناية المركزة، يحتاج 17 منهم لتنفس اصطناعي. وهو رقم قياسي، بعدما كان العدد انخفض إلى أقل من 80 مريضاً قبل نحو أسبوعين.





وفي هذا الإطار رفض رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري، الحديث عن أيّ إغلاق محتمل للبلد، معتبراً أنه ضار بالحركة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الذين همّ بأشد الحاجة إليها.

كما رفض بعض التلميحات التي تشير إلى احتمال اتخاذ أيّ إجراء بحقّ غير الملقّحين، "لأنه يتنافى مع روحية الخطة الوطنية للقاح التي اعتبرت التلقيح قراراً اختيارياً، خصوصاً أنه لم يتم تأمين كميات كافية من اللقاح لكل من يرغب بتلقّيه".



وفي تصريح له، رأى البزري أن "الرد المناسب على الانتشار السريع للفيروس هو بزيادة عمليات التلقيح والتسريع فيها، وإعطاء اللقاح لكل من يرغب به، خصوصاً أن هناك حوالى مليون مواطن مسجلين على المنصة ولم يتلقوا اللقاح أو تصلهم مواعيد لتلقيه".

واعتبر البزري أن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات الجديدة متوقعة نتيجة للظروف التي نعيشها، خصوصاً لناحية غياب أي من الإجراءات، وفتح البلاد على مصراعيها، وعدم اتخاذ أي من الإجراءات الوقائية على مستوى التجمعات أو الأماكن السياحية وأماكن العمل، كما أن الكثافة التي يشهدها مطار بيروت الدولي يومياً تسهل دخول العديد من الإصابات من الخارج.

وأكد أن المتحور الجديد دلتا، والذي أصبح يشكل أكثر من 80% من الحالات في لبنان، سريع الانتشار، وقادر على الانتقال من إنسانٍ إلى آخر بفاعلية تفوق بكثير فاعلية المتحور البريطاني أو النسخة الأولية للفيروس.





وأوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان بالعمل على تخفيض عدد الرحلات القادمة أسبوعيا إلى لبنان من 4 دول وهى تركيا والعراق وإثيوبيا وقبرص لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بكورونا.



كما أوصت اللجنة - في بيان - بتعميم وجوب وجود رمز QR ضمن نتيجة فحوصات الـPCR للوافدين من الخارج، بالإضافة إلى إلغاء قرار إعفاء الركاب الذين لم يتلقوا اللقاح وغادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة أسبوع من إجراء فحص الـ PCR في الخارج.

وشددت اللجنة على ضرورة تطبيق التعميم الخاص بإلزام الراغبين بالقدوم إلى لبنان من بعض الدول بأن يكون لديهم حجز فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 4 أيام بثلاث ليال كشرط لتنفيذ الحجز باستثناء الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح للوافدين من العراق وتركيا وقبرص.

وأوصت اللجنة بتعميم وجوب منح اللقاح لكافة الموظفين في القطاع العام والمستشفيات ودور الأيتام والرعاية الصحية والعيادات الطبية والجامعات والمؤسسات التربوية والمصارف والمراكز التجارية ومؤسسات بيع المواد الغذائية.

ودعت اللجنة إلى وجوب قيام المؤسسات بالعمل ضمن بيئة آمنة وخالية من كورونا وذلك من خلال حصر زبائنها وروادها بالأشخاص الذين يبرزون شهادة تلقي لقاح كورونا أو مستند فحص مناعة يثبت الإصابة السابقة أو إجراء فحص سريع والسماح لهم بالاستفادة من خدمات المؤسسة في ضوء النتيجة.