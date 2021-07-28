كورونا يخنق الجزائر.. أعلى حصيلة إصابات ووفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجزائر، الأربعاء، حصيلة قياسية غير مسبوقة في عدد الإصابات وحتى الوفيات اليومية لفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في آخر إحصائية لها تسجيل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و49 حالة وفاة، هي الأعنف والأقوى منذ تفشي الوباء في الجزائر نهاية فبراير/شباط 2020.



وتداول جزائريون، ليلة الثلاثاء، فيديوهات ومشاهد صادمة عبر منصات التواصل من مختلف مستشفيات البلاد، أظهرت "وفيات بالجملة وجثثاً متناثرة" جراء نفاذ كميات الأوكسجين.

كما تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات لأطباء ومواطنين يستغيثون لإنقاذ المرضى من الموت عقب نفاذ كميات الأوكسجين، خصوصاً في محافظات تلمسان وتيارت والمدية وسطيف وباتنة، التي خرج بها الوباء عن السيطرة.

في هذه الأثناء، "صدم" أخصائي الجزائريين بكشفه عما قال إنها "الأرقام الحقيقية" للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا.

وفي فيديو مصور نشره عبر مواقع التواصل، تحدث البروفيسور رضا جيجيك رئيس قسم المناعة بمستشفى منطقة "بني مسوس" في ضواحي العاصمة الجزائرية عن أن العدد الحقيقي لإصابات كورونا اليومية يتعدى "30 ألف إصابة يومياً"، وأن عدد الوفيات يتجاوز "300 حالة وفاة يومياً".

وأشار الأخصائي إلى أن الحل النهائي لمواجهة التفشي الرهيب لفيروس كورونا المتحور بالجزائر هو "فرض حجر كلي صارم لكسر انتشار عدوى كورونا"، مشددا على عدم وجود أي نظام صحي في العالم يمكنه مقاومة هذه الموجة، كما اعتبر بأن مفعول التلقيح يبدأ بعد شهر من تلقي الجرعة الثانية.