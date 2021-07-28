الصين تتبرع بـ400 ألف جرعة لقاح كورونا للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السفير الصيني بالخرطوم ماشينمين مين، تبرع بلاده 400 الف جرعة من لقاحها "سينو فارم" للسودان للمساعدة في القضاء على كورونا.

وأتى ذلك خلال لقاءه وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب في الخرطوم، الأربعاء، وبحث معه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في القطاعات الصحية المختلفة، خاصة جائحة كورونا.وأبدى السفير الصيني خلال اللقاء، استعداد بلاده لتقديم الدعم والتعاون بغرض استفادة السودان من التكنولوجيا الصينية.

وأشار إلى وجود استثمارات صينية ضخمة كمصنع "شنغهاي" للتصنيع الدوائي بالسودان"، في تنويه لحجم التعاون في المجال الصحي بين البلدين.

وقال إن الصين الى جانب 400 الف جرعة من لقاح كورونا تبرعت بأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة فحص الأوكسجين في الدم، ومليون ونصف كمامة، ونبه إلى أن تلك الشحنات سوف تأتي عبر السفارة السودانية لدى بكين.

وفي وقت سابق، قدمت الصين 250 الف جرعة من لقاحها "سيو فارم" الى السودان لمساعدته في القضاء على فيروس كورونا.

ومن جانبه، تقدم وزير الصحة السوداني بالشكر والثناء على مجهودات الصين لدعم القطاع الصحي في السودان منذ بداية الجائحة والاستمرار في تقديم المساعدة.

وأشار إلى إرسال جزء من المساعدات التي تلقتها وزارته من اللقاحات الصينية (سينو فارم) لولاية البحر الأحمر لتقليل انتشار الوباء.

ودعا الوزير السوداني، الصين للمساهمة في تصنيع لقاحات كورونا في البلاد، فضلاً عن التصنيع الدوائي والاستفادة من التجربة الصينية في هذا القطاع.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنها أرسلت 30 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا إلى مدينة بورتسودان.

وعاشت مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان أياما عصيبة، إثر ارتفاع كبير في معدل الوفيات يرجح أنها بسبب فيروس كورونا.