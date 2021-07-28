شكرا لقرائتكم خبر عن للمتعافين من كورونا.. عزز صحة رئتيك بتمارين التنفس وتخلص من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب فيروس كورونا في العديد من المشاكل بالجهاز التنفسي لدى الأشخاص الذين أصيبوا به، وتعد صحة الرئة ضرورية للحفاظ على الأداء الفعال للجهاز التنفسي، ويمكن أن تساعد تمارين التنفس فى تحسين قدرة الرئة على التحمل وتخفيف التوتر وآثار الإصابة بكورونا، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ووفقا للتقرير، فإنه لمكافحة مرض يصيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر، من الضروري ضمان سلامة الرئتين وكذلك الجسم بأكمله، مثلما توجد طرق لتعزيز جهاز المناعة لتمكين مكافحة العدوى، هناك تمارين للتنفس يمكن أن تساعد في تقوية الرئتين، ولا تساعد هذه التمارين في تحسين صحة الرئة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تعمل على التخلص من التوتر، غالبًا ما يُنصح الأفراد الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والربو بمثل هذه التمارين.

فيما يلي بعض تمارين التنفس التي يمكنك القيام بها في المنزل:

اجلس في وضع مريح .

حافظ على راحة يدك على معدتك .

الآن استنشق بعمق حتى تشعر بتوسيع صدرك .

امسكها لمدة 2 ثانية .

اجعل شفتيك في عبوس خفيف وزفير .

أرخِ جسمك لمدة 4 ثوانٍ .

كرر التمرين 20 مرة على الأقل .

اجلس أو قف في وضع مريح .

مدد صدرك للخارج حتى يتمدد .

استنشق واستمر في ذلك لمدة 5 ثوان .

قم بالزفير واسترخ جسدك .

كرر ذلك 20 مرة على الأقل .

اجلس في وضع القرفصاء المريح .

تأكد من أن ظهرك مستقيم .

اجلب يدك اليمنى إلى أنفك .

اضغط على إحدى فتحتي الأنف بإبهامك والأخرى بإصبعك الأوسط .

الآن ارفع إصبعًا واحدًا واستنشق من خلال فتحة الأنف المفتوحة .

خذ نفسًا عميقًا واضغط على فتحة الأنف لإغلاقها وازفر من خلال فتحة الأنف الأخرى .

استمر في الخطوات واستمر في التغيير بين فتحتي الأنف .

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