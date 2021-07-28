شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم بورتفوليو أفضل نظام غذائى لخفض مستويات الكوليسترول فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم بورتفوليو Portfolio هو أحد الأنظمة الغذائية المصممة لخفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، وعلى عكس معظم الأنظمة الغذائية الأخرى، فإنه لا يضع قواعد أو قيودًا صارمة بشأن الأطعمة التي يجب عليك تناولها أو تجنبها، ولكنه يركز على عدد قليل من المكونات الرئيسية التي ثبت أنها تدعم مستويات الكوليسترول الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على رجيم بورتفوليو وفوائده الصحية، وفقاً لموقع "Health line".



رجيم بورتفوليو

ما هو رجيم بورتفوليو

تم إنشاء رجيم بورتفوليو بواسطة الدكتور ديفيد ج. جينكينز، وهو طبيب بريطاني له الفضل أيضًا في تطوير مفهوم مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

تم تصميم الخطة لخفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب عن طريق إضافة بعض الأطعمة التي تخفض الكوليسترول إلى نظامك الغذائي.

على وجه الخصوص ، يركز النظام الغذائي على أربعة مكونات رئيسية:

-بروتين الصويا

- الستيرولات النباتية، هو مجموعة من المواد الطبيعية والتي تنتج بواسطة النباتات

-المكسرات

-الألياف القابلة للذوبان

يمكن أن يؤدي تناول المزيد من هذه الأطعمة إلى خفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير للحماية من أمراض القلب.



رجيم بورتفوليو

كيف تتبع رجيم بورتفوليو

لاتباع رجيم بورتفوليو ما عليك سوى استبدال بعض الأطعمة في نظامك الغذائي بمكونات أخرى ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

على سبيل المثال، استبدل اللحوم ومنتجات الألبان ببروتين الصويا مثل التوفو وحليب الصويا واللحوم أو البرجر المصنوعة من فول الصويا.

بدلاً من استخدام الزبدة، يشجع دايت بورتفوليو على استخدام المارجرين المخصب بالستيرولات النباتية، حيث إن الستيرولات هي مركبات نباتية تحدث بشكل طبيعي ويظهر أنها تقلل من امتصاص الجسم للكوليسترول.

يجب أن يشتمل نظامك الغذائي أيضًا على حصة واحدة على الأقل من المكسرات يوميًا، مثل اللوز أو الجوز أو الفستق.

بالإضافة إلى ذلك، يروج نظام بورتفوليو الغذائي للأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان التى تمتص االماء وتشكل مادة سميكة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، تساعد على تحسين الهضم وخفض مستويات الكوليسترول كما تُقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم .

الفواكه والخضراوات والشوفان والبقوليات وبذور الكتان هي أمثلة قليلة على الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

إليك المقدار الذي يجب أن تأكله يوميًا من كل مكون:

-بروتين الصويا: 35 جرام

-الستيرولات النباتية: 2 جرام

-المكسرات: حفنة واحدة، أو حوالي 23 حبة لوز

-الألياف القابلة للذوبان: 18 جرام



رجيم بورتفوليو

أمثلة على الأطعمة التي يجب تناولها في رجيم بورتفوليو

-الفواكه: الأفوكادو ، الكمثرى ، التفاح ، البرتقال ، الموز ، الكيوي ، الخوخ.

-الخضار: بامية ، باذنجان ، براعم بروكسل ، بروكلي ، لفت

-المكسرات: اللوز والجوز والمكاديميا والكاجو والفستق

-البذور: بذور الكتان ، بذور عباد الشمس ، بذور الشيا

-الحبوب الكاملة: الشوفان والكينوا والأرز البني والشعير

-البقوليات: الفاصوليا السوداء ، الفاصوليا ، العدس ، الحمص ، الفاصوليا

-بروتين الصويا: التوفو، حليب الصويا ، قطع فول الصويا الباردة ، برجر فول الصويا

-الدهون الصحية: السمن النباتي والزيوت النباتية الغنية بالستيرولات النباتية

بالإضافة إلى الأطعمة المذكورة أعلاه ، يشجع النظام الغذائي على استخدام بعض المكملات الغذائية ، بما في ذلك ألياف السيليوم والستيرولات النباتية.