5 خرافات حول الحمل بتوأم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:49 مساءً - معظم الناس ليس لديهم أدنى فكرة عما يشبه الحمل بتوأم، منها أن الموجات فوق الصوتية الأولى تظهر قلبين ينبضان،غياب المعلومات عن البعض يقابله سماع الكثير من الأقاويل عند آخرين ،لكن تبين أن بعض الأشياء، التي سمعتها عن حالات الحمل بتوأم ليست صحيحة، إليك دليل لخمس خرافات ربما سمعتها عن الحمل بتوأم.

الخرافة الأولى: ستصابين بغثيان الصباح السيئ

ستصابين بالغثيان السيئ

الحقيقة: أنه من الممكن التحكم بالغثيان، وقد ينتهي في 14 أسبوعاً. وقد يكون أسهل من غثيان يصيب الحوامل في جنين واحد.

الخرافة الثانية: ستأكلين عن 3 أشخاص

ستأكلين عن 3 أشخاص

الحقيقة: عندما تكونين حاملاً، فأنت لا تأكلين لشخصين (أو ثلاثة). وإذا فعلت ذلك، فستستهلكين حوالي 4000 سعرة حرارية في اليوم، مع أن الزيادة في الحريرات، حسب وزنك، يجب ألا تتجاوز الـ 300-350 سعرة حرارية في اليوم. يرتفع هذا الرقم إذا كنت تنتظرين توأماً 300 سعرة حرارية في اليوم فقط لكل طفل، لكن بالتأكيد لن تأكلي عن 3 أشخاص.

الخرافة الثالثة: تلدين دائماً أطفالاً صغاراً مبكراً

تلدين أطفالا صغاراً

الحقيقة: هذا وارد لكنه ليس حتمياً، فمعظم الأمهات الحوامل بتوأم يلدن في الـ 38 أسبوعاً، أطفالاً بحجم كامل، وهي (يعتبر فترة كاملة للتوائم).

الخرافة الرابعة: سيتضاعف وزنك

سيتضاعف وزنك

الحقيقة: يوصي الأطباء عادة بأن تكتسب المرأة الحامل كحد أقصى 15 كيلو إذا كان لديها طفل واحد، و20 كيلو ونصف كحد أقصى إذا كان الحمل بطفلين، وهذا بالتأكيد لا يضاعف زيادة الوزن.

الخرافة الخامسة: عليك أن تلدي ولادة قيصرية

الحقيقة: في حين أن العديد من النساء يلدن توائم عبر عملية قيصرية، إلا أن ذلك لا يحدث لكل امرأة، لكنها قد تتعرض إلى الخيار، وقد يقوم الطفل بتغيير وضعيته ثلاث مرات في ثلاثة أسابيع، بحيث يصبح رأسه للأسفل، وهذا يجعل الولادة أسهل، حيث تكون لديهن فرصة بنسبة 50 % لبدء الولادة الطبيعية ثم الحاجة إلى إجراء ولادة قيصرية، ويختلف هذا من حامل إلى أخرى والطبيب أيضاً يمكنه تحديد الخيار الأكثر أمانًا لك ولأطفالك.