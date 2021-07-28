أضرار علاج الأسنان للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:49 مساءً - قديماً حذرت الأمهات والجدات من علاج أسنان الحامل خلال فترة الحمل، واعتبرن أن ذلك سيكون ضاراً بالحامل والجنين، بل ذهبن بالمعتقدات والخرافات بعيداً مثل أن ألم اسنان الحامل قد يرتبط بنوع الجنين، ولكن في بعض الأحيان قد تكون معتقداتهن صحيحة من حيث ضرر أو خطر علاج الأسنان خلال فترة الحمل، ولذلك تساعدك طبيبة الأسنان ماجدة عبد الله في التعرف على محاذير علاج أسنان الحامل كالآتي.

متى يمكن حشو أسنان الحامل؟

يمكن علاج الأسنان بعد الشهر الرابع

يمكن اللجوء لعلاج وحشو أسنان الحامل بعد الشهر الرابع من الحمل، خصوصاً إذا كان الألم الذي تشعر به الحامل شديداً.

يتوافر في الوقت الحالي مخدر خاص للحوامل لم يكن معروفاً ومتداولاً في الماضي.

ويجب علاج خراج الفم بأسرع وقت لكي لا يؤثر على الجنين.

ما هي العلاجات الآمنة لأسنان الحامل؟

التخدير الموضعي.

الحشوات البيضاء.

الثلث الثاني من الحمل هو الوقت المناسب لعلاج الأسنان.

علاجات غير آمنة لأسنان الحامل

هناك علاجات غير آمنة للأسنان

الأشعة السينية ليست آمنة للجنين.

الحشوات الفضية.

بعض أدوية علاج الأسنان.

حشوات الزئبق.

نصائح للعناية بصحة أسنان الحامل

يجب أن تصلحي أسنانك قبل حدوث الحمل



- يجب عليك أن تصلحي الضرر في أسنانك قبل الحمل بأشهر، لا يحبذ استخدام غرغرة الماء والملح في حال نزف اللثة.

- استخدمي ضمادة الثلج لدقيقة مكان النزف.

- عليك بالغرغرة بمحلول مخفف من خل التفاح، حيث يعمل على تطهير رائحة الفم وتزكيتها.

- ادعكي أسنانك بقشرالموز يومياً لمدة أسبوعين لتبييض الأسنان.

- إذا أحسست بألم فاستخدمي قطنة صغيرة مبللة بزيت القرنفل؛ حتى زيارة الطبيب.

- المضمضة جيداً بعد قيء الوحام ضروري جداً؛ كي لا تتآكل الأسنان بسبب حموضة القيء وترسبها على مينا الأسنان.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.