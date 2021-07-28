ما أهمية إجراء تحليل الكوليسترول VLDL فى الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - تحليل الكوليسترول VLDL هو أحد التحاليل التى تكشف نسبة الكوليسترول الضار فى الدم، ويقيس التحليل كمية البروتين الدهني منخفض الكثافة جدًا (VLDL) وهو من الاختبارات الهامة، لأن المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تسد الشرايين وتؤدي إلى نوبة قلبية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل الكوليسترول VLDL فى الدم، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

غالبًا ما يستخدم هذا الاختبار جنبًا إلى جنب مع سلسلة من الاختبارات الأخرى في ملف تعريف الدهون العام لفحص أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

قد يعني ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم أيضًا مستويات أعلى من كوليسترول VLDL.

أهمية تحليل الكوليسترول VLDL

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشمل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ما يلي:

- كبار السن

- النوع، حيث إن الرجال أكثر عرضة للخطر

- تاريخ العائلة

- ضغط دم مرتفع

- السمنة وزيادة الوزن

- نمط حياة مستقر

- داء السكري

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد تحتاج أيضًا إلى هذه الاختبارات الأخرى في نفس الوقت للتحقق من مستويات الكوليسترول لديك:

- الكولسترول الكلي

- الكوليسترول الضار LDL "الضار"

- كوليسترول HDL "الجيد"

- الدهون الثلاثية

قد تحتاج أيضًا إلى هذه الاختبارات:

- مخطط كهرباء القلب

- اختبار الإجهاد

- مخطط صدى القلب

- قسطرة القلب

نتائج اختبار الكوليسترول

المستويات الطبيعية من VLDL أقل من أو تساوي 30 مجم / ديسيلتر إذا كان لديك مستويات أعلى، فقد تكون مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية.