شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية طفلك من الموجة الحارة .. أبرزها شرب الماء وارتداء ملابس قطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ونسبة رطوبة عالية على معظم محافظات الجمهورية خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين المقبل، ولأن الأطفال هم الأكثرعرضة لخطر الإصابة بمضاعفات شديدة من ارتفاع درجة الحرارة وضربات الشمس، نقدم لكم مجموعة نصائح لحماية الأطفال من الموجة الحارة، وفقاً لموقع " healthychildren".

نصائح لحماية طفلك من الموجة الحارة

- حافظ على رطوبة طفلك وشجعه على شرب الماء بانتظام واجعله متاحًا بسهولة أمامه حتى قبل أن يطلبه، يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون لبن الأم زجاجة حليب ثدي إضافية، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء خاصة في الأشهر الستة الأولى من العمر.

- يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون الحليب الصناعي زجاجة إضافية وانظر علامات الجفاف عند الرضع والأطفال.

- ابحث عن مساحة مكيفة، إذا كان منزلك لا يحتوي على تكييف ، فابحث عن مبنى قريب به تكييف، يمكن أن تكون المكتبات أو المولات التجارية مكانًا رائعًا للابتعاد عن الحرارة.

- اجعل طفلك يرتدى ملابس خفيفة فاتحة اللون وخفيفة الوزن ومحدودة بطبقة واحدة من المواد الماصة التي تزيد من تبخر العرق، والأطفال أقل قدرة على التعرق من البالغين.

- خطط لوقت راحة إضافي لأطفالك، غالبًا ما تجعل الحرارة الأطفال يشعرون بالتعب.

- عندما يشعر طفلك بالحرارة، امنحه حمامًا باردًا أو رذاذ مائي ليبرد تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء.

- تجنب الخروج أنت وأطفالك من المنزل فى الشمس، وإذا اضطررت للخروج قم بوضع طبقة كريم واقي من الشمس "صن بلوك".

-لا تترك الأطفال في السيارة يمكن أن تصبح درجة الحرارة داخل السيارة أعلى بكثير من درجة الحرارة الخارجية

الآثار الصحية المحتملة للحرارة الشديدة على الأطفال

يمكن للحرارة الشديدة أن تجعل الأطفال مرضى بعدة طرق، بما في ذلك:

- الجفاف

- الاجهاد الحراري

- تشنجات حرارية

- ضربة شمس

متى تتصل بطبيب الأطفال

اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك على الفور إذا ظهر على طفلك أي من الأعراض التالية

- شعور بالاغماء

- التعب الشديد، على سبيل المثال النعاس بشكل غير عادي أو صعوبة الاستيقاظ وغيرها

- الصداع

- الحمى

- العطش الشديد

-عدم التبول لعدة ساعات

- الغثيان

- التقيؤ

- التنفس بشكل أسرع أو أعمق من المعتاد

- خدر أو وخز في الجلد

- آلام العضلات

- تشنجات عضلية