اسرار الصحة والامراض الخفية يكشفها طول اصبع الخنصر

بيروت - نادين محمد - يمكن اكتشاف اسرار الصحة من خلال بعض الدلالات الخارجية ومنها مثلاً البثور التي تظهر على الوجه والشعر وشكل خطوط اليد. ومنها ايضاً طول الاصابع وخصوصاً اصبع الخنصر. فمن خلال مراقبته جيداً يمكن احياناً معرفة بعض اسرار الصحة والامراض التي يحتمل الاصابة بها. وعادة ما تتم ملاحظة 3 انواع من الاصابع كما في الرسم.



من اجل معرفة اسرار الصحة وبعض الامراض التي يجب اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها يمكن الاعتماد على طول اصبع الخنصر مقارنة بالبنصر.

1 - يدل شكل الاصبع هذا على الميل الى عدم التعبير عن المشاعر بطريقة صريحة والى كبتها بسبب عدم الثقة كثيراً بالآخرين وعدم القدرة على التواصل معهم بطريقة موضوعية من اجل ايجاد حل للمشاكل. ومن الممكن ان تنتج عن هذا بعض المتاعب العاطفية والصحية. وفي هذه الحالة يجب الانتباه جيداً الى القيام بكل الخطوات اللازمة من اجل العناية بصحة الطحال والمعدة. كذلك يكشف هذا الشكل انه من الممكن المعاناة بين الحين والآخر من نوبات اكتئاب ومن الشعور بعدم الرضى ومن الاستياء في كل الظروف مع ما ينجم عن هذا من مشاكل صحية. وهو ما يمكن التخلص منه من خلال التدرب النفسي على التحكم بالانفعالات وتعزيز القدرة على التفكير بطريقة ايجابية والحفاظ على التفاؤل واقامة علاقات اجتماعية تساعد على تعزيز الثقة بالنفس وتحد بالتالي من الاصابة بالامراض الجسدية التي ترتبط بالشعور بالوحدة.

2- يشير شكل الخنصر في هذه الحالة الى شخصية حيوية والى الميل الى الالتزام بالمواعيد والقواعد والتعليمات والاهتمام بأدق التفاصيل. ويدل على التمتع بالصحة الجيدة وخصوصاً على مستوى الطحال والجهاز الهضمي. لكنه يكشف في المقابل بعض اسرار الصحة ومنها انه من الممكن المعاناة من بعض الامراض التي تنتج عن التوتر بسبب الميل الى المثالية ونتيجة الرغبة الدائمة في اداء الاعمال والمهمات على اكمل وجه ومن دون ارتكاب اي اخطاء وان كانت صغيرة جداً. ولهذا يجب الخلود الى الراحة وعدم العمل لأوقات متواصلة وعدم التفكير بالواجبات بشكل دائم ومن دون توقف. فمن الضروري الحصول على فرص للاسترخاء من اجل تعزيز مناعة الجسم والحد من احتمال المعاناة من المشاكل الصحية التي يمكن أن يسببها ضعفها إلى جانب نتائج الشعور بالارهاق. وينصح في هذه الحالة مثلاً بالحصول على اجازة وبممارسة التمارين الرياضية او بلقاء الصديقات بين الحين والآخر.



3 - من الاسرار الخفية التي يمكن معرفتها من خلال هذا الشكل التمتع بمزاج متقلب وغير مستقر، فضلاً عن القابلية للانفعال السريع والغضب وخصوصاً اثناء القيام بعدد كبير من الواجبات المهنية والمنزلية. وهو ما يسبب غالباً المعاناة من مشكلة عسر الهضم التي تنتج عن تأثير الغضب والمشاعر السلبية على الاعصاب المتصلة بالمعدة والامعاء. ولتفادي تفاقم هذا الوضع السيئ من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية مثل الخضار والفواكه. ومن المهم الحرص على الابتعاد عن المأكولات الضارة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الاحماض والدهون والسكريات. وينصح أيضاً بشرب كمية كافية من الماء والنوم لما لا يقل عن 7 ساعات يومياً اضافة الى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ويجب في الحالات كافة استشارة الطبيب الاختصاصي وان كان شكل الاصبع الاصغر يكشف بعض الاشارات التي تساعد على معرفة عدد من اسرار الصحة.



