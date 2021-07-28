 7 مشروبات مهملة من أرفف مطبخك لرفع المناعة

بيروت - نادين محمد -

رغم فائدتها؛ مشروبات عديدة يغفل الكثيرون إدخالها إلى نظامهم الغذائي إلا أنها تعمل كمضادات للالتهابات والتخفيف من أعراض البرد والأنفلونزا ورفع المناعة.. إليك أبرزها.

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1. الكاكاو الساخن

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الشوكولاتة هي المفضلة لدى الجميع تقريباً. أظهرت دراسة أن الكاكاو يحتوي على وفرة من مضادات الأكسدة الفينولية مثل الفلافونويد، بما في ذلك الكاتشين والبروسيانيدينات التي تمتلك تأثيرات مناعية قوية. يمكن أن يوفر النظام الغذائي الذي يتكون حتى من 10 في المائة من الكاكاو تأثيرات مضادة للأكسدة ومعدلة للمناعة.

2- الشاي الأخضر

وفقاً لدراسة، فإن الشاي الأخضر غني بمضادات للأكسدة ومركبات البوليفينول وفيتامين ج والكافيين، وكل ذلك مفيد لمناعة جيدة وصحة الإنسان، ويمكنك مزج الشاي الأخضر مع التوابل مثل الزعفران والمكسرات والهيل والقرفة، وتحتوي أوراق الشاي الأخضر على مواد كيميائية نباتية أكثر فعالية، ويجب تناول مشروب الشاي مرتين يومياً، لكن مع تجنب الإفراط في استهلاكه.

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3. عصير التفاح والقرفة

كوب من مغلي التفاح والقرفة مدهش للهضم والمناعة، مركبات الكيرسيتين الموجودة في القرفة، والعديد من المواد الكيميائية النباتية الموجودة في خل التفاح تعمل كمضادات أكسدة قوية وتحمينا من أمراض كثيرة، إلى جانب المساعدة في إنقاص الوزن والتحكم في مستويات الجلوكوز.

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4. حليب الكركم

يُعرف أيضاً باسم الحليب الذهبي، هذا المشروب الرائع ليس جيداً فقط في تعزيز المناعة ولكن يحمل العديد من الفوائد الأخرى للجسم.

5. شاي المريمية والزعتر

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غسول الفم من شاي المريمية والزعتر والنعناع يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التهاب الغشاء المخاطي للفم لدى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. لذلك قد يفيد الناس أيضاً أثناء موسم الرياح الموسمية عند تناوله كشاي بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ومضادات الميكروبات.

6. حليب اللوز

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حليب اللوز المتبل الدافئ المكون من عود القرفة والعسل والكركم والهيل وجوزة الطيب الطازجة والفانيليا. يعتبر حليب اللوز المتبل مشروباً رائعاً أثناء النوم. قد يساعد في الحفاظ على صحتنا بسبب مكوناته المليئة بمضادات الأكسدة. حليب اللوز منخفض السعرات الحرارية، وإذا كنت ترغب أيضاً في إنقاص الوزن، فاجعله غير محلى.

7. الزنجبيل

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إضافة الزنجبيل إلى القهوة يساعدنا على رفع المناعة؛ لأن كلاً منهما غني بمركبات البوليفينول وخصائصهما المضادة للميكروبات والالتهابات ومضادات الأكسدة، وتسمح لنا بالبقاء بصحة جيدة عند الاستهلاك.