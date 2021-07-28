شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أنواع من الدايت تناسب مرضى السكر للسيطرة على مستوياته بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج مريض السكر إلى نظام غذائى من نوع خاص للحفاظ على مستوياته بالدم تحت السيطرة، وتشمل أفضل الأنظمة الغذائية لمرضى السكري دايت البحر الأبيض المتوسط، ونظام DASH الغذائي، ونظام كيتو الغذائي، وأفضل الأطعمة لمرضى السكري تشمل الخضراوات غير النشوية والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، فإذا كنت مصابًا بداء السكري، عليك تجنب الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية.

ووفقا لتقرير موقع insider فإن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري من المهم بالنسبة لهم اتباع نظام غذائي صحي يركز على الفواكه والخضراوات ويحد أو يتجنب الكربوهيدرات المكررة والسكريات، يمكن أن يساعد تناول الطعام بهذه الطريقة في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، كما يحتاج كل من مرضى السكري من النوع 1 والنوع 2 إلى إدارة مستويات السكر في الدم بعناية لتجنب المضاعفات الصحية.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو معرض لخطر الإصابة، فإليك طريقة لتناول الطعام الصحي وتنظيم مستويات السكر في الدم، مع ثلاثة من أفضل الأنظمة الغذائية التي يجب اتباعها.

الخضراوات غير النشوية مثل الخضراوات الورقية والبروكلي والفلفل والطماطم .

الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والأرز البني والخبز متعدد الحبوب .

الفواكه مثل البطيخ والتفاح والموز .

البروتين الخالي من الدهون مثل السمك والدجاج المشوي والمكسرات .

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، مثل الزبادي أو الحليب .

الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون الصحية هي الأفضل لنظام غذائي لمرضى السكري ، مثل لحم البقر والدجاج والأسماك.

أفضل أنواع الأطعمة لمرضى السكري هي:

ذلك لأن البروتينات والدهون لا تتحول إلى جلوكوز بسهولة كما تفعل الكربوهيدرات التى يتم معالجتها سريعًا، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم يتبعه انخفاض حاد، وتتمثل الكربوهيدرات البسيطة فى الحلويات والسكر المكرر ويكون لها أكبر تأثير على نسبة السكر في الدم.

تحتوي الكربوهيدرات المعقدة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة على الألياف ويتم هضمها ببطء نظرًا لإطلاقها في مجرى الدم بشكل أبطأ، يكون لها تأثير أقل على نسبة السكر في الدم من الكربوهيدرات البسيطة.

الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مرض السكري

بشكل عام يجب على مرضى السكري تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر المضاف هذا يشمل:

المشروبات السكرية مثل العصير أو الصودا .

الأطعمة الحلوة والمعالجة مثل البسكويت أو الحلوى .

الكربوهيدرات البسيطة بما في ذلك الخبز الأبيض أو الحبوب المكررة مثل الحبوب .

الأطعمة المقلية مثل الكعك أو الدجاج المقلي .

أفضل الأنظمة الغذائية والدايت لمرضى السكردايت البحر الأبيض المتوسط

يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والمكسرات، والبروتين مثل السمك والدهون الصحية من زيت الزيتون، وغالبًا ما يوصى به لمرضى السكري لأنه يحتوي على الكثير من الخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون مع الحد من السكريات المضافة أو المكررة.

دايت داش

يشبه نظام DASH الغذائي إلى حد كبير حمية البحر الأبيض المتوسط​​، مع التركيز على الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، بينما تم تصميمه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقد ثبت أيضًا أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين ويساعد فى إدارة الوزن، وكلاهما يمكن أى خلل بهما أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

الكيتو دايت

يركز نظام كيتو الغذائي على تناول الدهون والبروتينات مع تقليل الكربوهيدرات، ويهدف إلى وضع جسمك في حالة التمثيل الغذائي للوصول إلى الحالة الكيتوزية وهى عندما يحرق جسمك الدهون للحصول على الوقود بدلاً من الكربوهيدرات.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لأن تحلل الدهون والبروتينات إلى وقود لا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بنفس الطريقة التي يحدث بها تكسير الكربوهيدرات.