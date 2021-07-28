شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يوصى الحاصلين على لقاح كورونا بارتداء الكمامة بسبب سلالة دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى CDC توصياته المتعلقة بارتداء الأقنعة والكمامات، وأوصى بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة حتى للأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كورونا، وأعرب مركز السيطرة على الأمراض عن قلقه من متغير دلتا الجديد لفيروس كورونا، بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وأعلنت مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، أن المركز يوصي الآن بأن يستأنف الأشخاص في المناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا بشكل مرتفع أو كبير بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة.

وبحسب بيانات CDC فإن ما يقرب من ثلثي المقاطعات الأمريكية لديها انتقال مرتفع أو كبير لكورونا.

وقالت والينسكي: "في الأيام الأخيرة ، رأيت بيانات علمية جديدة من تحقيقات التفشي الأخيرة تظهر أن متغير دلتا يتصرف بشكل فريد بشكل مختلف عن سلالات الفيروس السابقة".

وأضافت والينسكي أن لقاحات الفيروس التاجي قللت من خطر الإصابة بأعراض العدوى سبعة أضعاف وقللت من خطر دخول المستشفى 20 مرة.

تأتي التوجيهات الجديدة بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه "يوم عظيم فى أمريكا" عندما قام مركز السيطرة على الأمراض بمراجعة إرشادات الأقنعة للأشخاص الذين تم تطعيمهم وأنه يمكنهم عدم ارتداء الكمامة.

وتنص إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) الحالية على أن جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأكبر ممن لم يتم تطعيمهم بالكامل يجب أن يرتدوا أقنعة.

وتظل إرشادات الأشخاص غير الملقحين كما هي: استمر في ارتداء الكمامة.

كما توصي أحدث إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن يشجع قادة المجتمع على التطعيم وارتداء الأقنعة لمنع المزيد من التفشى في مناطق انتقال العدوى بشكل كبير وعالي.